La Pupa e il Secchione, Favoloso e Elena Morali sposi: colpaccio d’Urso

Nessuna rottura in vista come aveva annunciato Dagospia nei giorni scorsi. Anzi Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si prometteranno a breve amore eterno. Durante la registrazione del 23 aprile 2022 de La Pupa e il Secchione, come rivelato dal profilo “La velenosa”, l’imprenditore campano ha chiesto in sposa la sua dolce metà. La puntata sarà trasmessa il 3 maggio in prima serata su Italia Uno: sarà allora che si vedranno i dettagli della proposta di matrimonio. Al momento non si sa come abbia reagito la showgirl bergamasca, ma tutto fa presupporre che abbia detto “sì”.

“Ieri sera è stata registrata la puntata finale de la Pupa e il Secchione show, che andrà in onda il 3 maggio. Luigi Mario Favoloso ha fatto una sorpresa a Elena Morali e le ha chiesto di sposarlo”. Così “La velenosa” nel dare la notizia attraverso un post pubblicato su Facebook.

Dunque non si sarebbe consumato alcun addio tra Favoloso e la Morali. Il portale diretto da Roberto D’Agostino, pochi giorni fa, aveva raccontato che l’ex di Nina Moric aveva fatto sparire le cose della fidanzata dalla sua abitazione, decidendo di porre fine alla relazione. Motivo? Endemol, azienda che produce il reality show di Italia Uno timonato da Barbara d’Urso, avrebbe imposta ad Elena di non parlare di lui e lei non avrebbe battuto ciglio, accettando la situazione. Fatto che avrebbe innescato un profondo malumore nel napoletano.

A quanto pare, però, le cose sono andate in modo diverso oppure Favoloso potrebbe aver avuto un momento di disorientamento che poi sarebbe stato superato. Al di là degli spifferi rosa, spesso alimentati in passato dallo stesso imprenditore, sembra che per lui e la compagna sia giunto il momento di fare il grande passo.

Barbara d’Urso tenta di risollevare gli ascolti de La Pupa e il Secchione

Barbara d’Urso, con il colpaccio “gossipparo” messo a segno, spera di risollevare un poco gli ascolti de La Pupa e il Secchione che, dopo una partenza buona, ha visto via via assottigliarsi il suo pubblico, toccando il fondo lo scorso martedì quando ha intrattenuto soltanto 1.1 milioni di telespettatori. Si mormora inoltre che i vertici del Biscione non siano entusiasti del taglio dato dalla campana alla trasmissione che sarebbe stata ritenuta troppo “trash” dai piani alti di Cologno Monzese.