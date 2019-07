Elena Morali fuori da Colorado: il gossip che fa male

Elena Morali non farà più parte del cast di Colorado? Il gossip

Brutte notizie per i fan di Elena Morali. Secondo quanto si legge sull’ultimo numero di Nuovo, la soubrette è stata tagliata fuori da Colorado. A quanto pare l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non farà più parte del cast del programma comico. Che, dopo il successo di quest’anno, è stato riconfermato da Mediaset e dovrebbe tornare in onda su Italia 1 nella primavera 2020. Se il pettegolezzo si rivelerà vero, sarà una bella batosta per Elena che è molto legata alla trasmissione. Grazie a Colorado la Morali ha messo in luce il suo talento comico e ha conosciuto pure il suo attuale fidanzato e promesso sposo Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.

Elena Morali e Scintilla insieme da ben cinque anni

In barba alle critiche e malelingue, la storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla va avanti da ben cinque anni. Per festeggiare questa ricorrenza speciale i due si sono concessi di recente una fuga romantica a Mykonos, l’isola più movimentata della Grecia. Qui non sono mancati selfie passionali e dolci dediche d’amore, prontamente condivise sui social network. “Mi sembra di conoscerti da sempre e di trovare una completezza d’animo quando sei con me. Grazie per avermi insegnato a ridere di gusto anche davanti alle situazioni difficili. Ti amo”, ha fatto sapere l’ex de La Pupa e il Secchione.

Quale futuro televisivo per la soubrette Elena Morali

Nonostante il presunto addio a Colorado, Elena Morali resterà senza dubbio una delle opinioniste di Barbara d’Urso. Da tempo la 29enne è protagonista di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Non è escluso, poi, un nuovo impegno televisivo per la giovane… Insomma, chi vivrà, vedrà!