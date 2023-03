Elena Morali finge di essere incinta: gesto di dubbio gusto

Sembrava ci fossero dolci notizie per Elena Morali e il fidanzato Luigi Mario Favoloso: la coppia aveva annunciato di aspettare un bambino tramite una storia su Instagram. Nella foto condiviso sul suo profilo, si vede la showgirl insieme al compagno che le accarezza la pancia e con scritto: “Un uno che diventa un due, che diventano tre”. Insomma, nonostante non lo avessero detto esplicitamente, sembrava confermata la gravidanza dell’ex volto de “La Pupa e Secchione”. Ebbene, circa un’ora dopo, l’ex naufraga ha condiviso un nuovo scatto insieme a Favoloso e un cagnolino, dove rivela che si trattava solo di uno scherzo e il ‘terzo’ arrivato in famiglia non è un bambino, bensì il piccolo animale a quattro zampe. “Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa. Perdonate lo scherzo, ma siete stati davvero stupendi”, ha scritto.

Un gesto di dubbio gusto quello della Morali, che aveva illuso molti dei suoi followers di essere veramente incinta. Come si suol dire, lo scherzo è bello quando dura poco, per cui far credere a tutti una presunta gravidanza per più di un’ora non è stata una scelta molto saggia. La showgirl, infatti, aveva ricevuto molti messaggi di congratulazione da parte dei suoi seguaci che, adesso, saranno sicuramente disillusi dopo la smentita. Insomma, forse sarebbe meglio cercare di attirare l’attenzione tramite altre modalità.

Elena Morali: tutti i suoi ex fidanzati

Prima di conoscere Luigi Mario Favoloso, Elena Morali ha avuto diverse storie con personaggi dello spettacolo. La più nota è quella avuta con Gianluca Fubelli, comico di Colorado, conosciuto come Scintilla. La loro storia è iniziata nel 2017 ma qualcosa si è poi rotto durante la partecipazione della showgirl a “L’Isola Dei Famosi“, dove si dice abbia avuto un un flirt con il naufrago Marco Ferri. Dopodiché, si è fidanzata con Daniele di Lorenzo durante un momento di crisi con il comico. Elena, però, invece di lasciare il suo fidanzato, lo ha tenuto all’oscuro di tutto e ha frequentato entrambi nello stesso momento.

Inoltre, la Morali è stata anche fidanzata con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader della Lega, Umberto. In aggiunta, si era anche parlato di flirt con il cantante Gué Pequeno e col calciatore Mario Balotelli. Ad ogni modo, dal 2020 è impegnata con Luigi Mario Favoloso. La storia tra i due non è stata affatto semplice e lineare, ma piena di turbolenze ed imprevisti. I due infatti si sono anche lasciati più di una volta, per poi tornare sempre insieme.