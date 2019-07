Elena Morali esclusa da Colorado? La showgirl è una furia: la verità

Elena Morali esclusa da Colorado? La showgirl diventa una furia: la verità

Elena Morali fuori dalla prossima stagione di Colorado. Questa l’indiscrezione che ha lanciato il settimanale Nuovo nell’ultimo numero. Tuttavia pare che la questione non stia affatto così. A rivelarlo è stata la stessa soubrette che dal suo profilo Instagram ha smentito categoricamente la news. E lo ha fatto con toni molto accesi, evidentemente infastidita da quanto scritto sul suo conto. Dunque non c’è stato alcun ‘taglio’ e anche nella prossima edizione dello show la ritroveremo assieme a tutta la ciurma comica.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi smentisce di essere stata ‘fatta fuori’ dallo show

“Ma le caz…te che sto leggendo sul fatto di essere stata fatta fuori dalla prossima edizione di Colorado. Certo che ne scrivete di str…te” ha ringhiato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi dal suo profilo Instagram, mettendo a tacere le voci che la vorrebbero esclusa da Colorado. La trasmissione, dopo il successo di quest’anno, è stata riconfermata da Mediaset. La prossima stagione andrà in onda sempre su Italia 1 e dovrebbe decollare all’incirca nella primavera del 2020. Ricordiamo che la Morali è molto legata allo show che le ha permesso di mettere in evidenza la sua verve comica. Inoltre Colorado ‘galeotto fu’ per l’incontro con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, suo compagno di vita e promesso sposo.

Elena Morali e Scintilla, la love story procede a vele spiegate: 5 anni d’amore in barba alle critiche

Elena Morali e Fubelli hanno una relazione di lunga data. L’amore è scoccato cinque anni. Per festeggiare la loro unione, recentemente, sono volati a Mykonos, isola greca in cui si sono rilassati concedendosi una vacanza molto intima e romantica. “Mi sembra di conoscerti da sempre e di trovare una completezza d’animo quando sei con me. Grazie per avermi insegnato a ridere di gusto anche davanti alle situazioni difficili. Ti amo”, ha detto Elena a proposito di Scintilla. Nonostante spesso piovano critiche dagli haters sui social, la coppia è sempre unita e felice. In barba alle malelingue, la love story procede a vele spiegate.