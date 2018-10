Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme ma non si sposano più

Il matrimonio di Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è saltato

Ormai non è una novità: Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme. Dopo una pausa di riflessione durata da giugno ad agosto, la coppia ha deciso di riprovarci. La soubrette e Gianluca Fubelli hanno ripreso la loro convivenza a Milano ma hanno rimandato il matrimonio. Un matrimonio che doveva essere celebrato dopo l’Isola dei Famosi e che invece ora è stato rinviato a data da destinarsi. “Al momento non ci sposiamo”, ha chiarito l’ex naufraga al settimanale Nuovo. La giovane ha poi precisato: “Scintilla non ha mai premuto per farlo. Mi ha chiesto di diventare sua moglie perché io ne parlavo”.

Elena Morali e Gianluca Fubelli: “Per il matrimonio aspetteremo”

“Ho temuto di non avere l’età giusta per sposarmi. Ho solo 28 anni e ho pensato che forse avrei potuto aspettare ancora un po’. E adesso siamo tutti e due della stessa opinione: aspetteremo…”, ha chiarito Elena Morali. Dopo l’avventura in Honduras, dove si è contraddistinta per la sua determinazione e tenacia, la modella ha inciso una canzone e ripreso a fare l’opinionista a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nel frattempo studia – proprio insieme a Scintilla – nuovi sketch comici per Colorado, che tornerà in onda su Italia 1 a gennaio.

Marco Ferri e Elena Morali: nessuna relazione tra i due

“Si diceva che io avessi lasciato Scintilla per Marco Ferri ma non è così. Avevo solo bisogno di ritrovare me stessa, ero entrata in crisi e mi sentivo confusa”, ha garantito Elena Morali, smentendo i recenti gossip sul suo conto.