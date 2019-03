Elena Morali difende il suo amore per Scintilla: la dura replica alle critiche

Elena Morali e Scintilla felicemente innamorati: la showgirl replica alle critiche

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elena Morali e Gianluca Fubelli (in arte Scintilla) che, dopo il breve periodo di crisi, sono ritornati ad essere felici e uniti più che mai. I due stanno così bene che, come annunciato in più occasioni molto presto convoleranno a nozze. La Morali, recentemente, ha dichiarato di aver intenzione di sposare il suo Scintilla, magari all’estero, in un luogo esotico e durante una cerimonia intima. Elena è così ferma nella sua decisione ed così convinta dei sentimenti che oggi prova per Gianluca Fubelli che, a chi sui social ha criticato il suo legame con il comico, ha risposto a tono e senza indugio poche ore fa.

Elena Morali risponde agli haters: ecco come ha risposto alle critiche indirizzate a lei e Scintilla

Un utente, approfittando del gioco delle domande su Instagram, ha scritto a Elena Morali di trovare ingiusto che “Uno come Scintilla” potesse essere riuscito a conquistare una ragazza come lei. L’ex pupa bionda, però, ha messo in riga il suo hater, e a quest’ultimo ha scritto: “Che tristezza sapere che esistono sottospecie di uomini come te, che giudicano ancora per l’aspetto fisico. Ti auguro di innamorarti di una donna di 180 kg ma con un grande cuore e un grande carattere. Ricordati che la bellezza passa, l’animo no”. Bene, Che dire a questo punto? Elena Morali 1 – hater sconosciuto zero.

Elena Morali commenta l’Isola dei famosi: l’ex naufraga con il reality

Elena Morali, dopo aver preso parte a l’Isola dei famosi l’anno scorso, ha in più occasioni dichiarato di non stare particolarmente apprezzando l’edizione di quest’anno. Il suo pensiero, come ha ribadito di nuovo su Instagram, non è per niente cambiato oggi. Elena, dopo gli attacchi a Soleil, è tornata a dire la sua sul reality. A chi le ha chiesto di esprimere la sua preferenza su uno dei naufraghi la Morali ha risposto: “La vera domanda è: chi li conosce questi? Chi lo sta guardando questo programma?”.