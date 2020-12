Elena Morali derubata in pieno centro a Roma: “Sono a pezzi”

Elena Morali, con una serie di Stories diffuse sul suo profilo Instagram, ha affermato di essere stata derubata in pieno centro a Roma, poco prima di fare rientro nel Nord Italia dove abitualmente dimora. Il fattaccio è avvenuto durante la giornata di ieri martedì 22 dicembre 2020. La showgirl ha raccontato di aver parcheggiato l’auto, su cui era a bordo e dotata di vetri scuri, presso Palazzo Fendi. Dopodiché è scesa per andare ad acquistare velocemente gli ultimi regali di Natale, lasciando il suo zaino e la sua valigia, contenenti chiavi di casa, passaporto e altri oggetti, nel baule. Al suo ritorno alla vettura la brutta sorpresa: vetro rotto e sparizione di documenti e quant’altro.

Su Instagram Elena ha scritto un duro sfogo chiedendosi tra le altre cose come è possibile che nessuno si sia accorto di nulla, vista anche la zona centrale e affollata in cui si è verificato il furto. “Mi sento a pezzi”, ha aggiunto, spiegando inoltre che ha perso il volo per fare rientro a casa (essendo stati trafugati i suoi documenti ha dovuto rivedere i suoi piani) e che dovrà per forza di cose cambiare la serratura della sua abitazione.

La Morali ha poi usato espressioni colorite per descrivere l’anno che sta giungendo al termine, dipingendolo come un periodo da dimenticare. A caldo ha inoltre dichiarato di non aver intenzione di mettersi a fare i conti, al momento, per risalire al valore totale delle cose che le sono state scippate.

Elena Morali: tentata rapina nell’hotel a Roma in cui ha alloggiato

Le brutte sorprese per la showgirl non sono però terminate qui. Come ha reso noto lei stessa in seconda battuta tramite delle Stories, la notte scorsa, quella tra il 21 e il 22 dicembre 2020, ha alloggiato in un hotel, sempre sito nella Capitale, dopo aver svolto degli impegni professionali.

Durante la notte l’albergo è stato preso d’assalto da una banda di ladri che avrebbe tentato di svaligiare un bancomat. Solo l’intervento di diverse volanti della polizia, ha raccontato ancora la Morali, ha sventato la rapina.