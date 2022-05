Elena Morali derubata di 5mila euro: la stessa truffa ha coinvolto Chiofalo

Truffata Elena Morali. Mentre è in vacanza a Sharm el Sheik con il fidanzato e promesso sposo Luigi Mario Favoloso, la protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione è stata derubata. Da un conto corrente aperto in comune con la sorella Chiara sono spariti all’improvviso ben cinquemila euro. È stata la ragazza ad avvertire prontamente l’influencer durante il suo soggiorno in Egitto.

Chiara Morali ha ricevuto un messaggio dalla banca online dove possiede un conto con Elena. La ragazza, ingenuamente, ha fornito alcuni dati pensando di fare tutto in completa sicurezza. Questo ha però permesso ad alcuni truffatori-hacker di agire senza intoppi.

Nel giro di pochi minuti sono stati spesi 5mila euro in diversi negozi di Napoli con transazioni continue da cento, centocinquanta, duecento, quattrocento euro. “Molto probabilmente i negozianti erano d’accordo con il ladro visto che nessun commerciante permette di spendere cifre diverse nella stessa attività in poco tempo”, ha fatto notare Elena.

Piuttosto adirata la Morali ha postato i nomi delle attività dove sono stati spesi i suoi soldi mentre non ha ricevuto alcuna assistenza dalla sua banca, che ha fortemente sconsigliato ai suoi follower. Vacanze rovinate per la bella 32enne, che ha invitato tutti a non fornire mai dati personali via telefono, onde evitare raggiri e truffe.

Tra l’altro nella stessa trappola è caduto di recente pure Francesco Chiofalo, che ha condiviso con Elena l’avventura a La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso.

Anche Francesco Chiofalo è stato truffato online

Francesco Chiofalo ha sfortunatamente perso ben diecimila euro. La tattica dei malintenzionati è stata la stessa: Lenticchio ha ricevuto una chiamata da un numero di telefono della sua banca con il quale ha avuto contatti in precedenza.

Il 33enne si è quindi fidato della voce dall’altro lato della cornetta, che gli ha detto che il suo conto in banca stava per essere hackerato. L’ex pupo ha così acconsentito a dare tutta una serie di informazioni e dati personali per risolvere il problema.

Da un momento all’altro, però, il suo conto, contenente diecimila euro, è stato letteralmente prosciugato. A differenza di Elena Morali non sono stati coinvolti negozi italiani: il bonifico è stato effettuato dalla Thailandia.

Chiofalo ha prontamente contattato il suo avvocato ma è servito a poco: pare che l’ingente somma di denaro non tornerà più nelle tasche del personal trainer romano.