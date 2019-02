Elena Morali attacca Tylor Mega all’Isola dei Famosi: “Torna nel dimenticatoi”

Isola dei famosi, Elena Morali contro Tylor Mega dal reality: la showgirl commenta duramente l’eliminazione della naufraga

Taylor Mega, con la sua breve (ma chiacchierata) permanenza all’Isola dei Famosi, è riuscita a far parlare molto di sé in questi giorni. Le dichiarazioni rilasciate prima della sua partecipazione al reality, la polemica che l’ha vista protagonista durante la prima puntata e alcune sue esternazioni sul suo stile di vita, non sono piaciuti a tutti. Il pubblico da casa, difatti, non sempre è stato clemente nei suoi confronti. Tra quelli che non hanno amato molto il personaggio di Tylor all’Isola, ieri sera, si è palesata anche Elana Morali (showgirl ed ex naufraga anche lei).

Tylor Mega lascia l’Isola dei Famosi, Elena Morali commenta: “Il pubblico ha capito… torna nel dimenticatoio”

“Finalmente il pubblico ha ben capito chi rimandare nel dimenticatoio da cui proviene”, così Elena Morali ha commentato su Instagram l’eliminazione di Taylor Mega all’Isola dei famosi. Sempre sul suo profilo, e sotto la foto di Tylor, la fidanzata di Scintilla ha poi aggiunto: “Torna a fare la f… sugli aerei privati che ti riesce meglio”. Parole queste che, di fatto, hanno spinto molti a chiedersi: si tratta di semplice antipatia o forse tra Elena e la naufraga ci sono dei trascorsi turbolenti? Ma sopratutto, Tylor risponderà a questa frecciatina? Staremo a vedere.

Elena Morali contro Fariba: l’attacco dopo Domenica Live

Bisogna dire, ad onor del vero, che non è la prima volta questa che Elena Morali usa i suoi spazi social per commentare o dire la sua su un reality. Qualche mese fa, per esempio, l’ex pupa bionda aveva pubblicamente attaccato la mamma di Giulia Salemi, Fariba. La Morali non aveva molto gradito l’intervento della signora a Domenica Live e, su Instagram, non si era certo tirata indietro dall’esprimere (senza filtri) il suo pensiero.