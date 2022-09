Elena Morali arrestata in Thailandia: la denuncia di Luigi Favoloso

Elena Morali in manette in Thailandia. È successo durante l’ultima vacanza col fidanzato Luigi Mario Favoloso. La coppia, insieme da due anni, ha trascorso qualche settimana in Oriente per un viaggio all’insegna dell’amore, del relax e della natura. La Pupa ha deliziato i suoi quasi due milioni di follower su Instagram con foto da sogno e allo stesso tempo sensuali e provocanti, che hanno fatto il pieno di like.

A Phuket, però, è accaduto l’impensabile: Elena Morali è stata arrestata. Come raccontato dalla diretta interessata su Instagram la 32enne è stata fermata insieme a Luigi Mario Favoloso da un gruppo di poliziotti che cercavano sigarette elettroniche. La coppia, che era munita di regolare casco, ha spiegato di non farne uso ma dopo una perquisizione nella borsa della Morali hanno scoperto un pacchetto di IQOS (che, va precisato, non è classificabile come sigaretta elettronica).

Gli agenti hanno così messo le manette alla povera soubrette e sequestrato i cellulari di Elena Morali e di Luigi Mario Favoloso quando i due hanno nominato l’ambasciata italiana. “Intanto passavano altri motorini: gente senza casco, bambini alla guida, quattro persone in sella. Ma loro fermavano solo i turisti come noi”, ha spiegato l’ex compagno di Nina Moric.

Luigi Favoloso costretto a pagare per riavere Elena Morali

Dunque, la Morali è stata portata via e a Favoloso è stato chiesto un riscatto prima di millecinquecento euro e successivamente di tremila euro per poter riavere la sua fidanzata. Luigi Mario, che non aveva molte vie d’uscita, si è dunque recato al bancomat – scortato da un poliziotto – che però gli ha fatto prelevare solo 840 euro.

Una cifra che il gruppetto, si parla di circa otto uomini, ha ritenuto sufficiente: dopo aver riscosso la somma Elena Morali è stata rilasciata e ha potuto fare rientro a Milano insieme a Luigi Mario Favoloso. I due hanno però voluto denunciare tutto sui social network, mettendo in guardia altri viaggiatori da truffe del genere, compiute tra l’altro da forze dell’ordine del posto.

“Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po’ di soldi per intascarli personalmente”, ha ribadito Elena Morali. Luigi Mario Favoloso ha invece ricordato che in Thailandia, a Phuket, si terrà nel 2028 l’Expo, che sarà visitato da milioni di persone che potrebbero incappare nella stessa disavventura.