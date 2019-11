Elena D’Amario e Javier bollenti insieme: baci passionali ad Amici 19

Amici: prove bollenti tra i ballerini nella scuola

Le lezioni della scuola di Amici entrano nel vivo e la temperatura in sala prove cresce. Questa volta i protagonisti sono stati il ballerino Javier (il preferito della maestra Celentano) e la bella professionista Elena D’Amario. I due erano in sala prove a studiare la coreografia che balleranno presumibilmente sabato. Un ballo passionale, quasi erotico, dove il contatto tra i due ballerini è inevitabile. Durante le prove la sintonia tra i due è apparsa molto evidente tanto che non sembrano allievo e maestra, bensì due affermati professionisti. Il giovane ballerino della squadra di Gaia ha comunicato alla sua insegnante la sua idea per sviluppare al meglio l’esibizione e vincere così la sfida a squadre del sabato. Ed Elena D’Amario è sembrata subito d’accordo nell’accogliere quanto proposto da Javier. Le immagini andate in onda testimoniano un’affiatamento speciale e professionale molto forte tra i due. D’altra parte Javier sembra essere uno dei ballerini più quotati di questa diciannovesima edizione di Amici.

Elena D’Amario e Javier: durante le prove scatta il bacio

“Dobbiamo essere un tutt’uno dalla fine del bacio in poi, come se questo bacio continuasse fino alla fine”. Durante le prove Elena ha provato a sintetizzare quello che voleva dire Javier con queste parole e il ballerino sembra aver apprezzato. Continua inoltre la maestra “Dal bacio in poi tu l’hai fatto subito in modo molto naturale, molto artistico senza alcuna inibizione che poi è la chiave di tutto“. E il risultato è stato davvero bello: il bacio tra i due è stato lungo, passionale e molto convincente, sembravano quasi una coppia di innamorati che si lasciava andare a un momento di passione. La danza fa anche questo e sicuramente sul palco farà un bellissimo effetto e sarà interessante vedere Javier sperimentarsi in uno stile diverso da quello classico.

Amici: Elena e Javier uniti dalla stessa passione per la danza

Ma chi sono i due ballerini che hanno riscaldato l’atmosfera in sala prove? Elena D’Amario è una ballerina professionista che si è formata nella scuola di Amici prima di intraprendere una carriera internazionale mentre Javier Rojas, è il giovane ballerino cubano che con il suo talento ha stregato la maestra Celentano. Javier è un ragazzo molto riservato: per conoscerlo meglio non perdetevi tutte le puntate della diciannovesima edizione di Amici.