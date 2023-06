Elena Guarnieri dopo i funerali di Berlusconi una furia con Lucarelli

Elena Guarnieri dopo i funerali di Silvio Berlusconi si scaglia contro i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida. Cosa sta succedendo? Il Tg5 ha seguito in diretta l’ultimo saluto dato all’ex Premier nel Duomo di Milano. Direttamente dal capoluogo lombardo, a riportare le notizie dettagliate al pubblico di Canale 5 ci ha pensato proprio la Guarnieri. Nel corso della diretta qualche telespettatore ha notato un particolare dettaglio riguardante una reazione della giornalista.

A un certo punto, durante i funerali di Silvio Berlusconi, una parte della folla presente di fronte al Duomo di Milano ha iniziato a cantare: “Chi non salta comunista è”. Mentre risuonava questo coro, Elena Guarnieri si è commossa. Una coincidenza che ha portato a far diventare il video di questa scena virale sul web. Molti hanno condiviso il momento, ritenendo che l’atteggiamento dell’inviata del Tg5 sia stato irrispettoso. Ma, come già detto, si è trattata solo di una coincidenza.

Infatti, la giornalista di Canale 5 non si è commossa per via del coro. Nonostante questo, inizialmente, molti hanno interpretato negativamente il suo comportamento. Tra coloro ha commentato l’accaduto ci sono stati Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida, attraverso i social network. Mentre la prima ha condiviso semplicemente un’emoticon con la faccia indignata, il secondo ha condiviso un commento più dettagliato.

“Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamento perché inizierà a piangere a dirotto”, ha scritto sui social network Salamida. Le reazioni dei due giornalisti non sono passate inosservate a Elena Guarnieri, la quale si è lasciata andare a uno sfogo. La giornalista di Mediaset non ha trattenuto il suo disappunto per il comportamento tenuto dai suoi colleghi.

“I giornalisti faziosi. Quelli e quelle che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano, quelle giornaliste pronte a scagliarsi contro gli uomini accusandoli di sessismo, a seconda di chi è la donna sbeffeggiata. Maestre e maestri di giornalismo che inseguendo i like, tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli (entrambi i signori sopra iscritti all’ordine dei giornalisti)”

In questo modo, la Guarnieri ha fatto intendere che la sua commozione non era legata affatto al coro. I video che, però, sono circolati sul web hanno fatto credere proprio questo. Con il suo sfogo, l’inviata del Tg5 ha voluto attaccare direttamente i suoi due colleghi, lasciandosi andare a parole forti, probabilmente perché rimasta delusa dal loro atteggiamento.

Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi. Ma non è l’unico sfogo fatto dalla giornalista di Canale 5. Infatti, la Guarnieri ha anche commentato un post condiviso da Salamida sui social network così:

“Un altro che abbocca ai video tagliati in rete. Un altro che non ha visto la diretta e parla. Ma chi mai potrebbe commuoversi per il coro? Al massimo mettersi a ridere. E ci credete pure. Ridicoli veri”

Da queste parole si percepisce che Elena Guarnieri è rimasta sconcertata da chi non ha dato per scontato che non avrebbe mai potuto commuoversi per quel coro. Una coincidenza abbastanza particolare, che di sicuro andava approfondita prima di far finire la giornalista in pasto agli haters e al centro delle polemiche.