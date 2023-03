Elena D’Amario è una delle ballerine più note d’Italia, grazie soprattutto all’enorme popolarità acquisita nel famoso talent show di Canale 5 “Amici“. Come ha raccontato in un’intervista la settimanale “Grazia”, l’amore per la danza è arrivato per caso e abbastanza tardi: ha cominciato a studiare la disciplina a circa dodici anni. La grande svolta è arrivata grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi nel lontano 2009, grazia al quale ottenne una borsa di studio a New York. Lì rimase poi vari anni, lavorando con la Parsons Dance Company e convertendosi poi in una vera e proprio musa ispiratrice per David Parsons. Dopodiché, alcuni anni fa, ha fatto il suo ritorno ad “Amici” come ballerina professionista e coreografa, diventando una delle danzatrici più amate del programma. Tuttavia, la D’Amario ha confessato di essere spesso vittima di attacchi da parte degli haters. Sorprendentemente, ciò che viene preso maggiormente di mira è il suo fisico:

Mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche dal questo punto di vista, ma non fa piacere leggere certe cose. Fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta.

Elena D’Amario e l’odio social

Bellissima e con un corpo mozzafiato, anche Elena non è riuscita a sfuggire all’odio dirompente dei social. Fortunatamente, la ballerina riesce ad farsi scivolare di dosso i commenti dei detrattori. Ma, come ha giustamente sottolineato, l’abruzzese ha ormai 32 anni e tanti anni di lavoro alle spalle. D’altro canto, invece, leggere certi insulti quando si è più giovani e indifesi, può arrivare veramente a distruggere una persona.

Ultimamente, Elena è stata al centro del gossip per la sua presunta storia con l’attore di “Mare Fuori”, Massimiliano Caiazzo. Anche a causa di questa supposta frequentazione, la coreografa è stata attaccata sui social. I fan dell’attore e della serie sono molto accaniti e sembrerebbero non gradire particolarmente questa storia d’amore. Dopo essere stata inondata di commenti decisamente poco carini, la D’Amario si è vista costretta a bloccare alcuni di questi utenti, che si sono poi riversati su Twitter per sfogare tutta la loro frustrazione.

La ballerina, inoltre, non viene da un periodo facile. A quanto pare, ha messo a dura prova il suo corpo negli ultimi mesi: ha, infatti, continuato a lavorare duramente nonostante provasse un fortissimo dolore al ginocchio. Tutto ciò, però, le ha causato un grave infortunio ed è arrivata a spaccarsi il ginocchio. Abituata a non fermarsi mai, è stata quindi costretta a prendersi una pausa: