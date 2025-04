Elena D’Amario, scoop sul nuovo fidanzato: foto e retroscena

Elena D’Amario ha un nuovo fidanzato. Questo almeno è ciò che assicura il magazine Diva e Donna che ha pizzicato la danzatrice, oggi giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi assieme ad Amadeus e Malgioglio, in compagnia di un uomo moro. La rivista ha pubblicato alcuni scatti dei due. Non si conosce l’identità del tenebroso ‘cavaliere’, ma secondo quanto riportato, tra la ballerina e il giovanotto ‘misterioso’ sarebbe amore.

Elena D’Amario “ha un nuovo amore”, si legge sul magazine che non ha dubbi sulla natura del legame tra la donna e il ragazzo ‘moro’. Dunque, archiviata la storia con l’attore di “Mare fuori” Massimiliano Caiazzo, la ballerina 34enne avrebbe iniziato una nuova frequentazione.

La D’Amario starebbe vivendo un momento positivo sotto diversi punti di vista. Sentimentalmente, sempre ammesso e non concesso che la notizia sul nuovo amore corrisponda a verità, avrebbe ripreso a sentirsi viva; anche professionalmente tutto pare procedere a gonfie vele. Maria De Filippi l’ha scelta come giudice di Amici 24 per la fase Serale. D’altra parte conosce a menadito i meccanismi del talent show essendo stata prima allieva, poi professionista di ballo e coreografa, e infine, appunto giudice.

La danzatrice, di recente, ha concesso una lunga e intima intervista a Vanity Fair. In quel frangente si è ben guardata dal rivelare la presenza di un lui al suo fianco (si ripete, sempre ammesso e non concesso che lo scoop di Diva e Donna non è fake). Con il prestigioso magazine ha invece parlato dell’eventualità di diventare un giorno madre, spiegando che non nutre particolari ansie a tal riguardo in quanto crede che abbia ancora tempo per accogliere un figlio o una figlia, laddove si presenti la possibilità. A inoltre evidenziato che sì desidera essere genitore, ma che tale volontà non è per lei un’ossessione.

Stesso discorso per un eventuale matrimonio. Elena non ha il chiodo fisso di sposarsi. Sempre a Vanity Fair ha spiegato che, avendo trascorso gli anni della crescita e della formazione in America, ha sviluppato il pensiero che prima di tutto la priorità è “costruirsi come professionista e come donna”. Infine ha rimarcato di aver avuto la fortuna di contare su una famiglia che le “ha insegnato che la vera realizzazione è essere felici di sé stessi”.