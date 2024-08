Elena D’Amario in barca da sola, il silenzio di Massimiliano Caiazzo

Secondo i fan, tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario potrebbero esserci segnali di crisi, dato che i due non sembrano trascorrere insieme le vacanze estive. Elena, la ballerina di Amici, è stata vista in barca con la sua famiglia, mentre Massimiliano non ha condiviso nulla sui social. Tuttavia, l’attore è stato fotografato a Sorrento insieme a delle fan.

Vacanze in solitudine

Sembra che Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stiano trascorrendo le vacanze separatamente. La loro relazione, resa pubblica nel marzo 2023, è sempre stata lontana dai riflettori, ma ultimamente anche i piccoli segnali della loro vicinanza sembrano essere scomparsi. L’attore e la ballerina professionista di Amici hanno sempre mantenuto grande discrezione sulla loro storia, ma la scorsa estate, tra le foto in barca condivise dalla D’Amario, appariva anche il compagno, ora invece assente!

Elena, nota ballerina professionista di Amici, ha condiviso di recente alcune foto che la ritraggono in barca, ma a differenza dell’estate scorsa, in cui il suo compagno era presente, questa volta appare da sola, accompagnata solo dalla sua famiglia. Nel frattempo, Massimiliano Caiazzo, famoso per il suo ruolo nella serie di Mare Fuori, ha mantenuto il silenzio sui social media, evitando di pubblicare aggiornamenti sulla sua vita personale.. Cosa si nasconde dietro questo silenzio?

Queste ultime circostanze hanno fatto scattare l’allarme tra i fan, che si interrogano sulla possibilità di una crisi tra i due. L’attore è stato recentemente avvistato a Sorrento, dove ha scattato una foto con alcune fan, ma questo è stato l’unico segnale pubblico della sua presenza, lasciando molti dubbi.

Elena coi genitori in barca

Nelle ultime ore, Elena D’Amario ha aggiornato i suoi fan con un post carosello sui social, condividendo una serie di foto che documentano la sua vacanza in barca. Tra relax e serenità, la ballerina si è voluta circondare dall’affetto della sua famiglia e dell’amica Vanessa Cavedoni, anch’essa ballerina. Le immagini mostrano Elena tra momenti di spensieratezza e tranquillità per ricaricare le batterie.

Nel post, Elena ha commentato le sue stesse foto con una didascalia molto forte:

“Lontano dal mare non sarai mai libero”

Le foto mostrano Elena mentre si diverte sott’acqua e fa tuffi di notte, godendo del suo relax estivo. Tuttavia, questa vacanza da sogno sembra ancora più contrastante con il fatto che Massimiliano Caiazzo non appare nelle immagini.

L’unica foto di Massimiliano

Mentre Elena D’Amario si rilassa in barca con la famiglia, Massimiliano Caiazzo sembra essere rimasto nella sua terra d’origine. Recentemente però, è stato avvistato a Sorrento, dove ha posato con alcune fan. Prima di questo momento era stato visto con l’amica Tonia De Micco, la stessa che compariva in una foto condivisa da Caiazzo quando sono iniziate a circolare le voci di una possibile separazione da Elena.. Non è chiaro se la loro storia sia già finita o meno o se Caiazzo sti pensando a nuovi amori.

Aspetteremo settembre per avere (speriamo) delle novità su questa coppia