Elena D’Amario e Caiazzo, amore al capolinea: gli indizi

Dopo circa due anni insieme, pare sia giunta al termine la storia tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. I gossip su una loro possibile frequentazione si sono diffusi per la prima volta ad agosto del 2022, confermati poi mesi dopo dai diretti interessati. Da lì, i due hanno iniziato a mostrarsi sempre di più insieme, oltre ad essere frequentemente paparazzati in teneri atteggiamenti. Ma, nelle ultime settimane, qualcosa sembra essere drasticamente cambiato.

Soliti ad interagire frequentemente sui social con like, commenti e storie Instagram, nell’ultimo periodo sembrano essersi completamente spariti dai radar . Da tempo, infatti, non si mostrano insieme, scatenando i primi sospetti nei loro fan. Dopo la fine di Amici, dove Elena è una delle ballerine professioniste, i dubbi sono aumentati ancora di più. Inizialmente si pensava che non si vedessero tanto perché lei era presa con le ultime puntate del programma, ma adesso, con quello che è successo dopo la finale, molti hanno cambiato idea.

Difatti, sabato 18 maggio, si è ufficialmente conclusa la 23esima edizione di Amici con la vittoria di Sarah Toscano. Durante la finale, Elena ha anche preso parola a nome di tutto il corpo di ballo per ringraziare Maria De Filippi per un altro anno di lavoro insieme. Tuttavia, una volta calato il sipario, la D’Amario non si è riunita con Caiazzo. Bensì, la ballerina è volata in Messico per godersi dei giorni di vacanza insieme agli amici. Del protagonista di Mare Fuori, ancora nessuna traccia.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha parlato della presunta crisi tra la ballerina e l’attore. Oltre a citare la vacanza in solitaria dell’ex allieva di Amici, un utente ha segnalato anche un altro dettaglio inedito. A quanto pare, recentemente, Massimiliano avrebbe dichiarato in un programma televisivo di essere single. L’utente in questione, però, non ha fornito il nome della trasmissione, dunque non è chiaro se si tratti di una dichiarazione vera o meno.

Per ora, nessuno dei diretti interessati ha risposto alle speculazioni, mantenendo una linea riservata. Ad ogni modo, bisogna ribadire che queste rimangono solo indiscrezioni da prendere con le pinze, di cui non si ha ancora nessuna certezza.