Elena D’Amario diventa conduttrice: il nuovo progetto dopo Amici

Grosse novità in arrivo per la ballerina diventata popolare grazie al talent show di Maria De Filippi

Svolta nella carriera di Elena D’Amario. Superati i trent’anni l’ex fidanzata di Enrico Nigiotti sarebbe in procinto di abbandonare la danza e iniziare una nuova carriera come conduttrice. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Vero, che parla di un progetto molto importante per la ballerina, diventata famosa grazie ad Amici, dove è stata prima concorrente e poi una delle professioniste del corpo di ballo.

Stando a quello che si legge sulla rivista da qualche settimana si parla sempre più insistentemente di un nuovo programma scritto su misura per Elena D’Amario che potrebbe andare in onda su Italia Uno. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Non è neppure chiaro se per questa eventuale trasmissione Elena sarà costretta a lasciare Amici o se riuscirà a portare a termine entrambi gli impegni.

Per ora bocca cucita da parte della diretta interessata, che è in vacanza con la famiglia. Un periodo di riposo e relax, dopo tanti mesi tra sala prove e coreografie. Un’estate da single per Elena D’Amario, che ha da poco chiuso la sua relazione con Alessio La Padula, altro ballerino ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. I due si sono amati in gran segreto prima di prendere strade differenti.

Elena D’Amario ha inoltre mantenuto un buon rapporto con Enrico Nigiotti, conosciuto nel talent show di Canale 5 nel 2010. Una storia d’amore importante che col tempo si è tramutata in una bella amicizia. Oggi i due si sentono ancora e sono molto legati.

I progetti lavorativi di Elena D’Amario

Non solo tv nel futuro di Elena D’Amario. In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport la ballerina ha ammesso che sta valutando diverse proposte legate al teatro e al cinema. Oltre al debutto da conduttrice non si esclude dunque uno da attrice, per una carriera a tutto tondo.

Già altre ex concorrenti di Amici hanno fatto il salto da ballerine a presentatrici. Basti pensare a Lorella Boccia, che negli ultimi anni ha condotto diversi format per Discovery e Mediaset.