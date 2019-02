Einar si sposa con la fidanzata Valentina: la madre spiffera tutto

Einar e la fidanzata Valentina si sposano

Dopo il Festival di Sanremo Einar è pronto per il matrimonio. Il cantante lanciato da Amici vuole sposare Valentina, la sua fidanzata storica. A rivelarlo la madre del 25enne, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. La signora, che lavora come promotrice di profumi nei supermercati, ha raccontato la difficile storia del figlio. E non ha potuto non soffermarsi sulla relazione con Valentina, che da tempo regala gioia e serenità ad Ortiz. “Valentina è una ragazza che mi piace molto e che mi sembra sia molto innamorata”, ha confidato la madre di Einar. “Stanno insieme da circa quattro anni, l’anno scorso si erano lasciati prima che lui entrasse ad Amici. Poi però si sono ripresi e ora sono inseparabili”, ha aggiunto la donna. E poi ancora: “Mi hanno detto che stanno pensando di sposarsi. Io spero che aspettino qualche anno perché sono davvero tanto giovani”.

Einar Ortiz è innamorato pazzo della fidanzata Valentina

Valentina, la fidanzata di Einar, ha 24 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. La giovane è originaria di Desenzano del Garda e si divide tra l’Università – è iscritta ad Economia – e il ballo, da sempre sua grande passione. Ha conosciuto Ortiz grazie ad amici in comune: per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati.

Einar Ortiz e le dediche d’amore per la fidanzata

Nonostante sia molto corteggiato dalle sue fan, Einar non rinuncia a dediche d’amore per la sua Valentina. L’ultima? Risale allo scorso Natale, quando l’interprete ha passato insieme alla sua promessa sposa il periodo più bello dell’anno.