Einar a Sanremo 2019: nuove accuse da Striscia la notizia

Striscia la notizia attacca la partecipazione di Einar Ortiz a Sanremo 2019

Striscia la notizia continua a indagare sul Festival di Sanremo 2019 e porta alla luce nuove presunte coincidenze sulla partecipazione di Einar. Il cantante, che ha partecipato lo scorso anno ad Amici, ha vinto la selezione di Sanremo Giovani, andata in onda a dicembre e condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. “Einar ha partecipato ad Amici e ha duettato con la Mannoia”, ha spiegato Pinuccio nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 4 febbraio. “Durante Amici, Einar aveva un coach musicale che era il compagno della Mannoia, Carlo Di Francesco. Possiamo dire che la Mannoia, giurato di Sanremo Giovani, evidentemente conosceva già Einar”, ha aggiunto l’inviato. Ma non è finita qui: un altro membro della giuria di Sanremo Giovani conosceva personalmente l’interprete cubano.

Annalisa e Fiorella Mannoia conoscevano già Einar Ortiz

“Un altro elemento della giuria di Sanremo Giovani aveva già conosciuto Einar. E chi è? Annalisa, in quanto era coach esterno di Amici e proprio di Einar”, ha poi sottolineato Pinuccio. L’inviato di Striscia la notizia ha anche ricordato che al matrimonio di Ferdinando Salzano erano presenti Annalisa e Mannoia. Entrambe in orbita F&P ed entrambe giurate di Sanremo Giovani. Non solo: quest’anno la Mannoia è pure super ospite a Sanremo 2019.

Pinuccio continua a indagare sul Festival di Sanremo

“Gli altri ragazzi che hanno partecipato a Sanremo Giovani avevano pure loro delle “coincidenze” con qualche giurato?”, ha chiesto Pinuccio in merito alla partecipazione di Einar al Festival di Sanremo. Al momento il giovane – ma neppure Fiorella Mannoia e Annalisa – hanno replicato alle accuse di Striscia la notizia.