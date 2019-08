Einar Ortiz affranto dopo foto con coccodrillo: “Non ho fatto niente”

Amici, Einar Ortiz in foto con un coccodrillo imbavagliato: la polemica

In tanti aspettavano dei chiarimenti e alla fine Einar Ortiz ha parlato. Il cantante di Amici di Maria De Filippi, che nel curriculum può vantare anche la partecipazione a Sanremo 2019, aveva fatto nella giornata di ieri una foto con un coccodrillo con la bocca legata e in molti gli avevano fatto notare che avrebbe dovuto evitare perché gli animali non sono degli oggetti e per delle foto non era il caso di accettare la bocca imbavagliata del coccodrillo. Oggi Einar ha parlato e ha chiarito tutto evitando che la polemica degenerasse e che ulteriori commenti venissero pubblicati senza che vi fosse una sua replica ufficiale.

Einar Ortiz risponde alla polemica su Instagram

“La cosa – queste le sue parole – mi fa un po’ ridere perché sinceramente non ho fatto niente di male, e adesso partiamo da zero. C’erano due coccodrilli con un laccio, un nastro… non so che cos’era… sulla bocca… Tutti coloro – ha quindi precisato – che mi hanno detto che ho fatto mettere il laccio già sbagliano in partenza perché io non ho fatto mettere niente e non mi sarei mai permesso di farlo. Sono d’accordo con voi – ha aggiunto successivamente – sul fatto che gli animali non debbano essere in cattività, però questo non dipende da me, quindi non dovete prendervela con me. Ho fatto questa foto per il semplice fatto che volevo accarezzare un coccodrillo. Per tutte le altre cattiverie non so cosa farci perché, ripeto, io non ho fatto niente di male. Ho fatto anche un bel gesto per i coccodrilli – ha così proseguito – ma non sto qua a raccontarvelo perché non ho bisogno di lodi. La cosa che mi dispiace di più – queste le sue ultime parole – è che oggi si vive ancora di pregiudizi e si criticano le persone senza sapere niente e senza nessun motivo valido”.

La leggerezza di Einar: la polemica che riflette i tempi che corrono

Einar sicuramente ha agito senza pensarci, e siamo sicuri che farà molta più attenzione in futuro perché coi tempi che corrono, in cui l’essere umano sta giustamente cercando di mettere al centro della propria esistenza la salvaguardia del pianeta e della natura in generale, un’ulteriore foto di questo tipo riceverebbe critiche ancor piu dure.