Amici Einar Ortiz, è polemica per foto con coccodrillo: il cantante preso di mira

Einar Ortiz dopo Amici, la carriera del cantante lanciato da Maria De Filippi

Einar Ortiz è riuscito a ritagliarsi un suo spazio nel mondo della musica dopo Amici di Maria De Filippi grazie al proprio timbro e a dei pezzi piuttosto orecchiabili; ricorderete tutti in effetti che il cantante di Maria è arrivato persino a Sanremo, dove nonostante le performance non siano state delle migliori Einar è stato in grado di affrontare il palco e di proporsi sempre con solarita, umiltà e determinazione: caratteristiche queste ultime che gli sono state riconosciute anche ad Amici dai suoi professori che rimasero estasiati assieme a noi – non possiamo non ricordarlo – dell’interpretazione di Portami via di Fabrizio Moro.

Einar Ortiz e la foto col coccodrillo che indigna Instagram

Oggi purtroppo Einar è tornato a far parlare di sé per una foto scattata con un coccodrillo con la bocca legata: foto che lo vede sorridere inconsapevole del fatto che, una volta pubblicata su Instagram, avrebbe scatenato l’ira di qualche follower perché, diciamocelo, non si tratta proprio di un bello spettacolo e forse Ortiz ha peccato un po’ d’ingenuità, preso dall’euforia del momento. “Mettere un nastro – queste solo alcune delle accuse – intorno alla bocca per farti una foto non è il massimo. Non credi, Einar? Per i tuoi fan bastano le tue foto con tuo nonno, la tua fidanzata e la tua musica. Mi auguro – ha concluso la commentatrice – che in futuro penserai più a fare canzoni, non foto con animali imbavagliati. Buona musica”. I commenti negativi non sono moltissimi ma neanche pochi, proprio a testimoniare che parecchi non hanno gradito lo scatto.

Foto Einar con coccodrillo, la difesa di alcuni follower

C’è sato anche chi ha difeso Einar nei modi più disparati; Micol scrive ad esempio che il coccodrillo “non muore per qualche minuto con la bocca legata”; Maggiolina rincara la dose: “C’era bisogno di fare un commento così inutile, neanche l’avesse scuoiato!”. Al solito insomma ci si divide tra pro e contro, con Einar che al momento non ha risposto a nessuno. Fossimo in lui interverremmo perché le critiche stanno aumentando a dismisura e non è il caso di far degenerare una polemica che potrebbe essere fermata.