Einar, l’infanzia a Cuba e la morte del padre: parla la madre del cantante

Le origini di Einar e l’infanzia difficile: parla la madre del cantante lanciato da Amici

Chi ha seguito bene Amici 17 sa che la vita di Einar non è stata delle più facili per via dell’infanzia povera e della prematura scomparsa del padre. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la madre del cantante ha fatto delle importanti dichiarazioni sulla vita del giovane lanciato da Maria De Filippi. “A Cuba vivevamo in povertà”, ha ammesso senza mezzi termini la signora Oxana che, oltre ad Einar, ha pure un’altra figlia, Marisela. Dopo la fine del matrimonio con il padre di Einar, la donna ha conosciuto Silvio, l’uomo per il quale ha lasciato l’isola e si è trasferita in Italia. Per un certo periodo Einar e la sorella sono rimasti a Cuba, hanno vissuto con il padre, che cantava nel coro della chiesa e suonava la tromba.

Einar è arrivato in Italia all’età di nove anni

“Non potevo portarli con me, la legge non lo permetteva perché ci voleva il consenso di mio marito. Quest’ultimo, con il tempo, ha capito che i nostri figli qui in Italia sarebbero stati meglio”, ha spiegato la madre di Einar. Ortiz è dunque arrivato in Italia all’età di 9 anni e per l’ex allievo di Amici è stato tutt’altro che facile. Non parlava italiano e non riusciva a socializzare. Inoltre non aveva un buon rapporto con la madre e il suo compagno. “Mio figlio mi ha odiato perché mi considerava colpevole di aver distrutto la famiglia”, ha ammesso Oxana. Quando poi ha compiuto 18 anni, Einar ha perso il padre. L’uomo – che si chiamava anche lui Einar – si è ammalato gravemente. “Un male incurabile se lo è portato via in pochissimo tempo, senza scampo”, ha puntualizzato l’ex moglie.

Einar Ortiz: che rapporto ha oggi con la madre

“Oggi il rapporto con mio figlio è migliorato, così come è migliorato anche il suo rapporto con il mio compagno, Silvio. Nel frattempo, io ho avuto altre due figlie mentre Marisela ha reso Einar zio di tre nipoti. Insomma, la famiglia si è allargata e le tensioni sono quasi sparite”, ha confidato Oxana. Che non vive più con Einar, come precisato: “Da quando ha deciso che il suo futuro sarà nella musica lo vedo sempre meno. Ma lo sento spesso”. Dopo il Festival di Sanremo il 25enne ha un altro sogno nel cassetto: quello di sposare la fidanzata storica Valentina.