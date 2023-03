I piani altissimi di Mediaset, vale a dire il numero uno in persona del Biscione Pier Silvio Berlusconi, hanno fatto la voce grossissima (diciamolo, un po’ in ritardo) in merito a quanto accaduto al Grande Fratello Vip di recente (una cagnara unica, con volgarità e trash a non finire). Così, ecco che da un giorno all’altro Alfonso Signorini, i suoi autori e l’opinionista Sonia Bruganelli (Orietta Berti è sempre stata piuttosto pacata) si sono ritrovati a dover cambiare decisamente musica. E naturalmente i ‘vipponi’ sono stati sgridati come si fa all’asilo. Risultato? Edoardo Donnamaria è stato cacciato in tronco ed Edoardo Tavassi è stato ammonito.

Non solo: pare che Mediaset abbia pure dato dei diktat ferrei sull’abbigliamento da tenere nel corso del prime time. Niente scollature profonde, tatuaggioni in bella vista durante la diretta no e via gli orecchini vistosi dei maschi. Come accennato pure Sonia Bruganelli sembra essere finita nel mirino di Pier Silvio o chi per lui: degli interventi opinabili (a Giaele disse “Non parlo con te perché non sei una protagonista di questo GF”, atteggiamento un filo classista) non c’è più ombra. Anzi si è avventurata nelle scuse (chissà se sentite o imposte). Fatto sta che sono diventati tutti agnellini e del super trash visto nelle scorse settimane è stata fatta tabula rasa.

Secondo Dagospia, chi guarda attentamente all’evoluzione delle vicende della Casa più spiata d’Italia è Ilary Blasi. Motivo? La conduttrice romana, che a breve aprirà la nuova stagione de L’Isola dei Famosi (altra trasmissione che di ‘trash’ si nutre che è una meraviglia), sarebbe preoccupata. Il perché è presto detto: se la nuova linea dell’azienda di Cologno Monzese è tenere la barra dritta e presentare programmi ‘sobri’, come si fa a mettere pepe nello show?

Questo è ciò che riporta il magazine online di Roberto D’Agostino sulla questione. “Con questa “nuova linea” cosa succederà all’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti? Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini (e dei Vergini)? Pare che anche Ilary Blasi che, diciamolo, nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata. La immaginiamo dire: “Ma che è sta linea?”. A benedire il tutto sarà l’ex Suor Cristina, nel cast del programma”.

Nel frattempo a Signorini resta da condurre in porto il GF Vip 7 in modo più contenuto e meno incline al gossip feroce. Un banco di prova che fa nascere un curioso e interessante interrogativo. Si può creare interesse nel pubblico di un reality show anche senza puntare sul super trash?