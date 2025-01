Edwige Fenech, Domenica In: il dettaglio del viso, ira sul truccatore

Chi diavolo ha truccato Edwige Fenech? L’attrice 76enne è stata tra gli ospiti di Domenica In nella puntata del 5 gennaio. In una lunga intervista con Mara Venier, ha raccontato le tappe importanti della sua vita e della sua carriera. Diversi telespettatori, però, si sono focalizzati su altro, ossia il make up con cui si è presentata in studio la diva. In effetti il trucco è parso un pugno in un occhio. Sui social sono piovuti commenti per nulla teneri: da chi ha consigliato ironicamente di arrestare il truccatore, a chi ha paragonato la Fenech ad un “fantasma”, passando per chi l’ha descritta come una “maschera”.

“Arrestate chi ha truccato Edwige Fenech”, ha tuonato un utente su X mentre era sintonizzato su Rai Uno. “Truccata da fantasma”, un altro commento impietoso. E ancora: “Ma chi ha truccato questa donna bellissima con un fondotinta di mille tonalità più chiaro rispetto al collo?”; “La Fenech bellissima nonostante trucco e parrucco orrendi”; “La truccatrice della Venier ha fatto del suo meglio per far sembrare la Fenech molto peggio di quello che è… e anche il parrucchiere ce l’ha messa tutta”; “Ma è una scelta dell’attrice o della MUA? Una maschera. Orrenda”. Etc etc…

Edwige Fenech a Domenica In: dove vive oggi

Al di là del trucco e parrucco opinabili, Edwige Fenech ha rilasciato un’intervista intensa e profonda a Domenica In. Ha esordito raccontando di quando decise di trasferirsi da Roma a Lisbona, città in cui tutt’oggi dimora: “Arriva un momento in cui capisci di voler voltare pagina e ricominciare, ci vuole coraggio? Sì, non conoscevo nessuno. Per di più credo che avessi già 69 anni, non ero una bambina; con una mamma 20 anni più grande di me”.

La morte della madre e l’amore per il figlio Edwin

Spazio poi alla famiglia. Pochi mesi fa ha pianto la scomparsa della madre. La donna è venuta a mancare il 26 luglio scorso. Edwige aveva con lei un legame viscerale. Erano praticamente inseparabili. “Stavamo sempre insieme, è morta tra le mie braccia…”, ha raccontato l’attrice a Mara Venier.

Altro rapporto viscerale è quello che ha con suo figlio Edwin. Anche lui si è trasferito in Portogallo assieme alla moglie. Fenech ha tenuto a sottolineare che non ha fatto alcuna pressione affinché il suo frutto d’amore la raggiungesse. Ha deciso lui in totale autonomia. Così l’attrice: “Una scelta sua e di sua moglie di raggiungere me a Lisbona, è stato il regalo più bello che mi potessero fare”.

La diva ha infine ricordato di essere diventata madre a soli 22 anni e che poi non ha più avuto figli. Motivo? “Sono diventata mamma a 22 anni, se ho mai pensato di avere un altro figlio? “Per ragioni forse egoistiche, non volevo far soffrire Edwin cresciuto senza un padre”. La Fenech ha aggiunto di aver pensato che dare un fratello o una sorella al figlio con un papà avrebbe potuto essere “qualcosa di difficile” da gestire. Per questo ha preferito non complicare la situazione.