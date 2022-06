Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo storia: la madre di lui svela un segreto

Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2022, fratello della più nota Guendalina, ha amato per un periodo l’attrice e cantante, ex allieva di Amici

Nel passato amoroso di Edoardo Tavassi c’è una relazione assai importante: quella con Diana Del Bufalo, attrice e cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi. I due si sono amati per qualche mese, tra il 2020 e il 2021. Un amore nato grazie ad amici in comune e vissuto nel massimo riserbo visto che la 32enne è molto attenta alla sua privacy e cerca con ogni modo di stare alla larga da pettegolezzi e malelingue.

Dopo pochi mesi di liaison, però, la relazione tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo è andata in frantumi. L’attrice ha pubblicamente ringraziato il naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 per il supporto ricevuto e ha mantenuto con lui un legame d’amicizia. Legame che continua ancora oggi, come svelato al settimanale Mio da Emanuela Fuin, la madre di Edoardo.

La signora, che negli anni Ottanta ha lavorato a diversi programmi tv per poi dedicarsi interamente alla famiglia, ha ammesso di apprezzare molto Diana Del Bufalo:

“Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora”

Riguardo un ipotetico ritorno di fiamma la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi ha aggiunto:

“Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”

Prima di conoscere il fratello di Guendalina Tavassi Diana Del Bufalo ha amato per svariati anni il comico, attore e regista Paolo Ruffini. I due si sono incontrati su un set e hanno avuto entrambi un colpo di fulmine. Il rapporto si è spezzato dopo qualche anno, lasciando Diana piuttosto provata dall’intera faccenda. Ad oggi la Del Bufalo risulta single così come Tavassi.

In una vecchia intervista l’ex allieva di Amici ha confidato di aver sofferto di attacchi di panico dopo la rottura con Ruffini. Una situazione insostenibile che ha spinto Diana a rivolgersi ad una psicoterapeuta, che l’ha aiutata anche con l’aiuto dell’ipnosi. Il primo step di un percorso di psicoterapia che è durato un anno e mezzo e l’ha portata alla completa guarigione.

Diana Del Bufalo ha confessato che grazie a Susanna, la sua analista, è riuscita a capire le cause del suo malessere, della rabbia che aveva dentro. Con l’aiuto dell’esperta la giovane romana ha analizzato la sua storia d’amore ed è riuscita a sconfiggere quella dipendenza emotiva.