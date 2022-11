Il futuro di Edoardo Tavassi è in televisione. A pochi mesi dal suo debutto all’Isola dei Famosi, in coppia con la più famosa sorella Guendalina, il videomaker romano è stato chiamato dagli autori del Grande Fratello Vip per la settima edizione del reality show. Un modo per farsi conoscere ancora di più dal pubblico e rifarsi dall’infortunio in Honduras che ha spinto il 36enne a lasciare prima del tempo lo show condotto da Ilary Blasi.

Nella Casa più spiata d’Itala Edoardo Tavassi ha subito portato una ventata di freschezza e allegria, tanto che per i bookmaker potrebbe essere lui il potenziale vincitore del GF Vip 7 (l’altra concorrente in pole position è Nikita Pelizon, tra le più amate dai telespettatori). Le probabilità di vedere Edoardo nel bunker di Cinecittà fino a marzo sono piuttosto alte.

Ma non è finita qui: stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero, Edoardo Tavassi debutterà presto come conduttore. Pare che il gieffino sia in lizza per presentare un nuovo programma su Italia Uno, incentrato sul mondo dei giovani e sui nuovi modi di vivere. Un ruolo del tutto inedito per Tavassi, che ha sempre fatto altro nella vita occupandosi principalmente di montaggio video per chirurghi plastici.

Edoardo Tavassi era in lizza anche per LOL

Qualche tempo fa si era parlato anche della possibilità di vedere Edoardo Tavassi alla terza edizione di LOL-Chi ride è fuori ma l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha scelto di entrare al Grande Fratello Vip. In futuro un suo coinvolgimento nel comic show di Prime Video non è tutto da escludere…

Nel 2021 ha partecipato a LOL Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Edoardo, mentre quest’anno è stato arruolato Cristiano Caccamo, attore e uno dei migliori amici di Tavassi. Insomma, ci sono buone speranze di vedere il concorrente del GF Vip pure in una veste tutta comica.

La simpatia di Edoardo Tavassi è travolgente e il diretto interessato sta cercando di animare il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, fermo prima del suo ingresso a casi di bullismo, amorazzi e liti noiose.