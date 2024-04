Edoardo Tavassi commenta l’Isola: con la Bruganelli c’è del rancore

Edoardo Tavassi ha detto la sua sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ha già un suo concorrente preferito e pensa che Sonia Bruganelli gli darà filo da torcere. Su di lei non ci è andato molto leggero. Poi ha rivelato qualche aneddoto.

L’ex concorrente subito ha lanciato una stoccata all’opinionista. Infatti ha rivelato che il suo preferito è Joe Bastianich e anche lei per ora condivide questo parere. Ma subito le ha lanciato una stoccata: “All’inizio adorava anche me, dagli tempo, è un attimo che diventi manipolatore, subdolo, assassino“.

Edoardo si riferisce all’anno scorso, quando era concorrente del Grande Fratello Vip e lei era opinionista. Inizialmente Sonia lo amava particolarmente, poi ha cambiato totalmente opinione su di lui.

Tavassi ha rivelato che non tornerebbe mai all’Isola come concorrente, al massimo come ospite. Secondo lui è un’esperienza da fare solamente una volta nella vita perché è davvero difficile. Ha confessato anche che sua sorella Guendalina ha ripartecipato solamente perché si era dimenticata cosa si provasse a vivere un’esperienza di questo tipo.

L’Isola: i retroscena

Una cosa che ha rivelato Edoardo e che lascia un po’ esterrefatti è il fatto che lì davvero si usa molto poco il sapone e i concorrenti non hanno molta possibilità di lavarsi, per questo c’è costantemente cattivo odore. Infatti chi se ne accorge maggiormente sono i nuovi concorrenti. Lui, che è entrato due settimane dopo, ha spiegato che gli è sembrato “di entrare in una discarica“. L’odore è quasi nauseabondo. Proprio per questo quell’anno se la presero tutti con Carmen Di Pietro perché aveva sprecato del sapone per lavare i vestiti.

Vladimir alla conduzione: il commento

Con l’occasione Edoardo ha rivelato anche cosa pensa di Vladimir Luxuria alla conduzione. Lui la considera una professionista, molto adatta a questo lavoro. Al tempo stesso però, secondo lui, Ilary Blasi era più portata perché “era una del popolo“, molto spontanea. Secondo lui, inoltre, una grande mancanza sarà Alvin. Ritiene che il 40% del programma venisse retto da lui. Con ciò non vuole screditare il lavoro di Elenoire Casalegno che sta facendo molto bene, ma per lui quell’assenza rappresenta un punto di debolezza per il programma.