Edoardo Donnamaria in ospedale: il GF Vip lo ha prosciugato

Preoccupazione per Edoardo Donnamaria. Dopo essere stato squalificato dal “Grande Fratello Vip” nella puntata del 9 marzo, l’ex vippone si è mostrato molto poco pubblicamente e non ha ancora ripreso in mano i suoi profili social. Negli ultimi giorni, ha solamente rilasciato un’intervista a “Rtl 102.5” ed è apparso in alcune foto pubblicate da amici e parenti. Oggi 12 marzo, a distanza di 3 giorni dalla sua uscita dalla Casa, il padre del volto di “Forum”, Vincenzo Donnamaria, ha pubblicato una foto che ha fatto preoccupare molti fan del giovane romano. Nella fotografia in questione Edoardo si trova sdraiato su un lettino dell’ospedale, con un pantalone della tuta e senza maglia. Per tranquillizzare il fandom del figlio, Vincenzo ha scritto: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”.

Al momento non si conoscono i motivi per cui Donnamaria si trovi in ospedale, ma sembra che non si tratti di nulla di serio. È importante ricordare che il 28enne è stato rinchiuso in una casa per 6 mesi, dove è stato sottoposto ad una forte pressione psicologica e fisica. Insomma, Edoardo sarà probabilmente stato prosciugato di tutte le sue forze. Per questo motivo, molti suppongono che abbia deciso di fare alcuni semplici controlli di routine per cominciare a stare meglio. Tuttavia, neanche le parole del padre dell’ex vippone hanno saputo rassicurare i fan dei “Donnalisi” che stanno chiedendo a gran voce un segno di vita da parte del loro beniamino sui social, per poterle così assicurare di stare effettivamente bene. Cosa sarà successo veramente ad Edoardo Donnamaria?

La tristezza di Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi non riesce a superare l’uscita del suo fidanzato dal reality show. Da tre giorni, l’ex schermitrice è in preda alla disperazione e non fa altro che piangere e pensare al suo ragazzo. In un video diventato virale, Antonella ha mostrato a Edoardo Tavassi di aver cominciato a indossare le mutande del suo amato e ha persino messo una sua foto accanto a sé nel letto per sentirsi più vicina a lui. Donnamaria ha cercato di stare vicino all’influencer, presentandosi fuori la Casa del GF Vip con un megafono per gridarle quanto gli mancasse. Tuttavia, la nostalgia e il dolore di Antonella non riescono ancora a placarsi.