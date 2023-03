Nuova polemica per Edoardo Donnamaria. Questa volta, però, non c’entra il “Grande Fratello Vip“, programma di cui Edoardo è stato uno dei protagonisti per quasi sei mesi. Bensì, a scatenare le critiche del mondo del web è stato un commento condiviso dal volto di “Forum” sotto una foto di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Nel post condiviso da Zorzi, si vedono i due amici insieme, con Aurora che sfoggia il pancione in tutto il suo splendore e con la scritta: “Zio can’t wait to meet you”, ovvero “Zio non vede l’ora di conoscerti”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, è all’ultimo mese di gravidanza e dovrebbe partorire un maschietto i primi di aprile. A tal proposito, l’ex vippone ha commentato lo scatto con una frase che non è stata particolarmente gradita. “Ma non è che sono due?”, ha scritto, alludendo all’ormai molto visibile pancione della Ramazzotti.

Al commento di Donnamaria, è susseguita una pioggia di critiche. Secondo molti, le parole di Edoardo sono state totalmente fuori luogo e prive di tatto. I commenti sul corpo sono sempre abbastanza spacievoli, a maggior ragione se fatti nei confronti di una futura mamma che sta affrontando le settimane più dure della gravidanza. “Ma che commento di poco tatto è?”, ha scritto un utente. E ancora: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma”. Tuttavia, c’è anche chi ha preso le difese dello speaker romano. Alcuni, infatti, hanno sottolineato l’amicizia che lo lega sia a Tommaso che ad Aurora, motivo per cui, probabilmente, ha voluto scherzare e si è permesso di fare questa battuta. In ogni caso, Aurora non ha risposto al commento dell’ex gieffino, dunque non è ancora chiaro se abbia apprezzato o meno la ‘boutade’.

Michelle Hunziker e la gioia per Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. L’influencer si trova, infatti, all’ultimo mese e il parto è previsto per i primi di aprile. La notizia dell’arrivo di un bebè ha portato un’immensa gioia a tutta la famiglia, ma in particolar modo a mamma Michelle. La Hunziker è al settimo cielo al pensiero di diventare nonna e non vede l’ora di conoscere il suo nipotino. Qualche giorno fa, le due hanno trascorso qualche ora insieme e la conduttrice ha voluto condividere con i suoi followers il pancione della sua figlia maggiore. Aurora indossava un aderente abito che le esaltava il pancione e Michelle si è mostrata estasiata. “Mia figlia è tutta bebè“, ha detto commossa.