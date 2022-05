Ed Sheeran è papà per la seconda volta: l’annuncio e il sesso del bambino

Una splendida notizia arriva in serata in maniera del tutto inaspettata. Congratulazioni a Ed Sheeran, artista britannico fra i più apprezzati e seguiti al mondo: il cantante ha annunciato pochissime ore fa tramite i suoi profili social (che di norma usa con parsimonia) di essere diventato papà per la seconda volta.

L’annuncio è giunto sul suo seguitissimo profilo Instagram, con la pubblicazione di un adorabile paio di calzette bianche. “Volevamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra splendida bambina. Siamo terribilmente innamorati di lei, e siamo davvero al settimo cielo per essere diventati in 4” ha scritto Ed Sheeran su Instagram, scegliendo però di non svelare un dettaglio cruciale. Almeno per il momento, infatti, non ci è dato sapere come si chiami la nuova piccola arrivata in casa Sheeran/Seaborn.

Un post davvero a sorpresa per l’artista, che nei mesi scorsi ha mantenuto il riserbo totale su questa seconda gravidanza della compagna e che è riuscito persino a tenere nascosto il tutto ai paparazzi.

Prosegue dunque il periodo d’oro per il cantante di Bad Habits, che proprio in queste ultime settimane è finalmente tornato ad esibirsi in tour nei più importanti stadi del mondo dopo due anni di pandemia.

Ed Sheeran: tutte le curiosità sulla sua primogenita

Questa è per l’appunto la seconda volta che Ed Sheeran diventa padre. Il cantante britannico è diventato papà per la prima volta nel settembre 2020, in un periodo in cui era ancora fermamente convinto di stare lontano dalle scene per prendersi cura della sua famiglia.

Contrariamente a questa seconda arrivata, la prima volta Ed Sheeran ci aveva rivelato da subito il nome della figlia. La sua primogenita si chiama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, un nome di sicuro molto originale e particolare.

Chi è Cherry Seaborn, la compagna di Ed Sheeran

Il cantante sta ormai da anni insieme a quella che è la sua compagna di vita. Lontanissima dal mondo del gossip e dello showbitz, Cherry Seaborn è una ex compagna di classe di Ed Sheeran: i due si sono infatti conosciuti sui banchi della Thomas Mills High School di Framlingham quando erano ancora adolescenti e studiavano insieme.