Ece Irtem di Forbidden Fruit morta a 35 anni, l’inquietante profezia prima del decesso: parla l’amica

Il mondo del cinema e della tv turca è stato scosso nelle scorse ore dalla notizia della morte improvvisa di Ece Irtem. L’attrice di Forbidden Fruit e Mr. Wrong-Lezioni d’amore è stata trovata senza vita il 15 giugno nel suo appartamento a Istanbul. L’ipotesi è che abbia avuto un arresto cardiaco, ma sulle cause del decesso non ci sono ancora certezze. L’autopsia, disposta dalle autorità, probabilmente fornirà le risposte del caso. Nel frattempo è emersa una inquietante confessione che la stessa Irtem avrebbe fatto all’amica e collega Cansu Gültekin. A quest’ultima avrebbe detto di credere che sarebbe scomparsa giovane. Cosa che purtroppo si è verificata.

Morte Ece Irtem, la rivelazione dell’amica Cansu Gültekin

“Una volta mi disse: ‘Non riesco a immaginarmi da vecchia in nessuno dei miei sogni; credo che morirò giovane’. Le risposi: ‘Che sciocchezze'”. Sono le parole scritte sui social da Gültekin, all’indomani della notizia della morte di Irtem. La rivelazione, alla luce di quanto è avvenuto, appare oggi inquietante e funestamente profetica. Gültekin ha poi ricordato quanto fosse legata alla vittima, affermando che nell’ultimo periodo era molto turbata in quanto aveva dovuto affrontare perdite e dolori:

“Oggi ho perso un’amica. Ece era una mia vecchia amica. La nostra era un’amicizia davvero indissolubile; condividevamo tutto. Abbiamo vissuto insieme per un periodo. Abbiamo riso e pianto insieme. Condividevamo un piatto di cibo con gli ultimi soldi che ci rimanevano. Poi gli anni ci hanno separate un po’, ma siamo sempre rimaste in contatto. Ultimamente aveva subito molte perdite e dolori, ed era molto turbata. Me ne ha parlato durante la nostra ultima conversazione. Vorrei condividere alcuni bei ricordi di lei”.

Gültekin ha inoltre sottolineato che Ece era una ragazza “dal cuore puro, innocente fino a risultare ingenua”. Sempre a detta dell’amica, il suo candido carattere la portava spesso a essere “ingannata e ferita”, circostanze che “le spezzavano il cuore”. E ancora, ha confessato che Irtem si arrabbiava moltissimo anche per le cose più insignificanti. Poi la confidenza allarmante: “Aveva una fervida immaginazione. Una volta mi disse: “Non riesco a immaginarmi da vecchia in nessuno dei miei sogni; credo che morirò giovane”. Le dissi di smetterla di dire sciocchezze”.

L’amica, sempre parlando di Ece, ha evidenziato che era una donna vivace ed eclettica, che amava suonare, cantare e ballare, anche da sola. Ha inoltre rimarcato che era una fervente credente e che aveva il desiderio di sposarsi e di mettere su famiglia. Era inoltre affascinata dalla Thailandia. Non a caso il suo ultimo viaggio lo aveva fatto proprio nel Paese asiatico. Una settimana prima di morire aveva infatti postato sui social un album di foto delle sue vacanze in Estremo Oriente, a riprova dell’amore che provava per quella terra.

Cosa è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza

Il corpo di Ece Irtem è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Istanbul il 15 giugno. Il giorno prima la 35enne aveva festeggiato il suo compleanno. Da quanto riportato dai media turchi, alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui abitava l’hanno immortalata la sera prima del decesso mentre veniva accompagnata da sua madre all’ingresso del palazzo. “Dalle immagini, l’attrice apparirebbe camminare con un’andatura insolita e avrebbe avuto bisogno di sostegno.