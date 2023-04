Francesca Tocca non balla più ad Amici di Maria De Filippi perché è in dolce attesa: questa la voce che si è rincorsa per settimane. Peccato che tale spiegazione non avesse alcuna aderenza con la realtà. Infatti, sulla questione, è intervenuta in tempi non sospetti la medesima danzatrice che, con una Story Instagram, ha smentito di essere incinta e ha invitato, con toni duri, a non divulgare fake news. Insomma, per farla breve, la ballerina non era ferma ai box perché aspettava un bebè. E quindi? Quale motivo l’ha tenuta lontana dalla pista per mesi? Lo ha rivelato Fanpage.it nelle scorse ore. La testata campana ha parlato di un infortunio complicato.

Francesca Tocca si è trovata costretta ad affrontare un brutto infortunio lo scorso ottobre. La moglie di Raimondo Todaro ha dovuto vedersela con una frattura al piede molto seria. Il percorso di riabilitazione è stato complesso e lungo; è questo il motivo che non le ha permesso di danzare nel corpo dei professionisti di Amici.

Ora però pare che le condizioni fisiche della donna siano in netto miglioramento. A testimoniarlo l’emozionante balletto che ha eseguito nella puntata del Serale di Amici in onda sabato 8 aprile. Francesca ha ballato con il marito Todaro, rendendosi protagonista di una performance commuovente. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha omaggiato la compagna con una intensa e dolce dedica sui social.