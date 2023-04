Alena Seredova mette a tacere gli haters. La modella, solitamente molto attiva su Instagram, ha deciso di aprire un box delle domande sul suo profilo per rispondere alle curiosità dei suoi numerosi seguaci. Com’è noto, il web è pieno di detrattori e, dunque, non sono mancate anche delle domande spiacevoli. A tal proposito, l’ex di Gianluigi Buffon ha voluto rispondere a una particolarmente indelicata dando una replica da applausi.

“È vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?”, le ha chiesto un utente. Nonostante avrebbe avuto la possibilità di scartare la domanda, la Seredova ha voluto rispondere direttamente a chi ha provato a fare tale insinuazione. “Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io”, ha contestato, mettendo al loro posto gli haters con grande eleganza e serenità.

Alena Seredova: le piccate risposte alle domande degli utenti del web

Dopodiché, Alena ha continuare a rispondere alle curiosità dei suoi followers, scegliendo ancora una volta tra le tante domande una un po’ scomoda. Un utente, infatti, le ha scritto sostenendo di non vederla felice, nonostante abbia un bellissimo fidanzato e una fantastica bambina.

La showgirl ceca, infatti, dopo la separazione da Gianluigi Buffon, con cui ha avuto due figli – Louis Thomas e David Lee – ha ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi, con cui fa coppia fissa da ormai da 8 anni. Insieme, hanno avuto una bambina il 19 maggio del 2020, di nome Vivienne e la coppia dovrebbe convolare a nozze proprio il prossimo giugno con una cerimonia a Noto, in Sicilia.

Dunque, la domanda dell’utente in questione non poteva che essere più lontana dalla realtà. La 45enne sta vivendo un periodo molto felice e, a quanto pare, non era la prima volta che riceveva insinuazioni del genere proprio da questo suo seguace. “Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile e sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla”, ha replicato. Dunque, Alena non ha voluto giustificarsi più di tanto, capendo che, in ogni caso, gli haters rimarranno sempre della loro idea.

Alena Seredova: tutto pronto per il matrimonio

Come anticipato prima, Alena Seredova sposerà il compagno Alessandro Nasi il prossimo giugno. La cerimonia si terrà a Noto, stupenda città dei Siracusiano, dove si è sposata anche la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. L’organizzazione dell’evento è stata affidata ad Alessandra Grillo, tra le wedding planner più gettonate del momento. Difatti, è stata proprio lei ad occuparsi del matrimonio dei Ferragnez nel 2018. L’abito bianco sarebbe già stato scelto, ma non è stato ancora rivelato lo stilista. L’hair stylist, invece, dovrebbe essere Martin Tyl.