È sempre mezzogiorno, torna il “critico” degli chef: Clerici lo zittisce

Ritorno inaspettato a “È sempre mezzogiorno“. Oggi, 31 ottobre 2024, Antonella Clerici ha celebrato la festa di Halloween insieme agli spettatori, indossando un costume speciale per l’occasione. La conduttrice è infatti entrata nel suo “bosco” vestita da principessa gotica, con un look total dark. Anche il resto del cast del programma ha deciso di vestirsi a tema, trasformando lo studio in un luogo popolato da vampiri, zombie e personaggi come Mercoledì Addams e Crudelia De Mon. Insomma, una puntata davvero speciale, nella quale è anche tornato un personaggio che ha creato scompiglio nello show soltanto pochi giorni fa.

La scorsa settimana, durante il gioco telefonico, Antonella Clerici aveva ricevuto la telefonata di Stefano da Lodi. Quest’ultimo non si è limitato solo a giocare, bensì ha colto l’occasione per criticare il programma e gli chef. Prima, ha sgridato il cuoco Daniele Persegani dicendo: “La peluria sulle cosce di pollo non si può vedere”. Un momento di gelo, che ha portato gli assistenti dello chef a scusarsi. Dopodiché, è andato avanti dicendo di ‘odiare’ Fulvio Marino: “Odio uno di voi. Parlo di Fulvio Marino, ma come fa a creare queste cose così bene? Se le porta da casa, non posso credere che gli vengano così bene, vengo lì a vederlo perché non ci credo”.

A quel punto era intervenuta la Clerici per difendere lo chef, lamentandosi dei rimproveri dello spettatore: “Non ce ne fanno passare una qui, ormai tutti sono diventati cuochi. I social hanno creato delle morbosità”. Il video della scena imbarazzante aveva fatto il giro del web, diventando virale. Ebbene, a distanza di pochi giorni, Stefano ha voluto partecipare di nuovo al gioco telefonico di “È sempre mezzogiorno”, ricevendo una simpatica strigliata da Antonella Clerici.

“Ci siamo sentiti una settimana fa Antonella, io sono Stefano di Lodi. Ricordi?”, ha detto l’uomo. “Ah era quello che c’ha criticato qualunque cosa? Quello dei peli sul pollo e che Fulvio Marino non fa le cose giuste?”, ha risposto la Clerici incalzando lo spettatore. Al che, Stefano ha tentato di giustificarsi, ma la conduttrice ha subito stemperato la tensione, precisando che stava solamente scherzando. Anche questa volta, il video della telefonata è stato immediatamente ricondiviso sui social, scatenando una valanga di reazioni divertite da parte degli utenti.