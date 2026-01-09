È sempre mezzogiorno, perché oggi non va in onda e quando torna

Oggi salta la puntata di È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici che va ‘in vacanza’. Il programma seguito da tantissimi telespettatori ogni giorno su Rai 1, dunque, in queste ore non farà compagnia al pubblico. La programmazione è cambiata per un motivo ben preciso, che non riguarda in modo diretto la trasmissione. Infatti, ha dovuto semplicemente lasciare spazio a Giorgia Meloni e alla sua conferenza stampa.

Il Presidente del Consiglio, oggi 9 gennaio 2026, farà il suo discorso al Paese con il saluto di inizio anno su Rai 1. Per far ciò, è stato anche necessario tagliare un po’ la puntata di Storie Italiane, che questa mattina chiuderà prima, ovvero alle ore 11.00. Dunque, nessun cambiamento importante per la programmazione della prima rete della TV di Stato. Tornerà tutto alla normalità già dalla prossima settimana.

Pertanto, il pubblico può riprendere a seguire Antonella Clerici già da lunedì. Per quanto riguarda, invece, gli altri programmi, resta tutto nella norma. Nessun’altra trasmissione subirà dei cambiamenti nel palinsesto di oggi. Una volta terminata la conferenza stampa, andrà in onda come al solito il Tg1 e poi La volta buona di Caterina Balivo, seguita da Il paradiso delle signore e La vita in diretta di Alberto Matano.

È sempre mezzogiorno: Clerici furiosa per l’assenza di riscaldamenti

Prima di fare questa piccola vacanza, la Clerici, che di recente si è esposta sul rapporto nato tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, si è ritrovata a mostrare tutto il suo fastidio sul piccolo schermo, di fronte al pubblico, per una situazione spiacevole. Nel corso delle recenti puntate, quelle che sono partite con il nuovo anno, lei e gli altri lavoratori del programma in studio hanno dovuto iniziare a fare i conti con il freddo. Infatti, l’impianto di riscaldamento si è rotto e, con la temperatura scesa durante la notte, la mattina il freddo si è fatto sentire.

In breve tempo, si sono resi conto che c’era qualcosa che non andava e la Clerici si è mostrata particolarmente infastidita per la situazione che si è creata con il nuovo anno. Inoltre, nella puntata di ieri, il pubblico l’ha vista indossare un cappotto per evitare di sentire il freddo e ammalarsi.