Uno dei tanti motivi per cui è diventata celebre Antonella Clerici, al di là della professionalità e della gentilezza, sono di certo le sue gaffe. Prima con La prova del cuoco e oggi con È sempre mezzogiorno, le dirette della presentatrice sono spesso caratterizzate da esilaranti siparietti causati spesso del tutto inconsapevolemente dalla simpatica conduttrice.

Un momento particolarmente gustoso in studio da questo punto di vista è avvenuto anche nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa quest’oggi, 23 gennaio, su Rai Uno. A pochissimi secondi dalla chiusura della puntata, come sempre, la presentatrice ha riassunto con una veloce carrellata tutti i piatti presentati nel corso della mattinata da parte dei suoi ospiti. Uno di loro era lo chef Sergio Barzetti, che durante la messa in onda di oggi ha spiegato come preparare il suo piatto, il risotto con cime di rapa e burratina. Il problema è stato che, facendo una crasi fra il cognome dell’esperto e il suo piatto, Antonella Clerici se n’è uscita per sbaglio con un “Sergio Barzotti” che ha subito scatenato enorme ilarità fra i presenti

Ovviamente, non appena la frase è uscita dalla bocca di Antonella Clerici in studio sono partite grasse risate da parte dei presenti: Lorenzo Biagiarelli ha sorriso divertito cercando di far finta di niente, mentre il fattore Alfio Bottaro non è proprio riuscito a trattenersi e si è dovuto portare le mani al volto. Antonella Clerici ha mantenuto l’aplomb, rischiando però di ridere a sua volta come gli chef alle sue spalle, spiegando il motivo della gaffe senza scomparsi troppo (“Perché pensavo al risotto, risotto barzotto” ha spiegato).

Le celebri gaffe di Antonella Clerici

La presentatrice è diventata praticamente un idolo del web per il celeberrimo scambio del “Fa schiuma ma non è un sapone” avvenuto ormai molti anni fa a La prova del cuoco. In quell’occasione, un’anziana concorrente da casa (forse consigliata da un nipote furbetto) rispose alla domanda del quiz Rai con “la borra!”, una frase diventata ormai da anni un vero e proprio meme sul quale la stessa Clerici a volte fa autoironia.

Un’altra indimenticabile gaffe “piccanti” avvenne sul palco del Festival di Sanremo 2010. In quell’occasione la Clerici pronunciò la frase “adesso io la dò”, riferendosi ovviamente alla pubblicità.