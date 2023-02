Antonella Clerici, si sa, di tanto in tanto si lascia scappare qualche stoccatina velata nel corso della sua trasmissione del mattino di Rai Uno, È sempre mezzogiorno. Ebbene anche quest’oggi la nota conduttrice si è lasciata un po’ andare, seppure con estremo garbo e facendo un discorso di per sé anche molto condivisibile.

Parlando con l’inviato in collegamento, Antonella Clerici si è sentita in dovere di mandare un messaggio a tutte le persone, soprattutto i più giovani, che volessero un giorno intraprendere il suo lavoro. Non basta infatti un semplice bel viso, o magari un cospicuo numero di follower, ma quello che più conta per la Clerici è avere una preparazione alle spalle. Qui sotto le parole della conduttrice nel merito della questione:

“Io vorrei dire una cosa ai ragazzi o alle ragazze che ci scrivono tante volte, quelli che vogliono fare il nostro lavoro. Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito, che non devono leggere il gobbo, che sono capaci di tenere un discorso o un dialogo ecco bisogna studiare, non bisogna imparare solo a leggere il gobbo, mi raccomando.”

Giustamente, Antonella Clerici non ha fatto nomi, né riferimenti particolari. Tuttavia, è chiaro che se le sue parole fossero una sorta di frecciatina a tutti quei colleghi, magari un po’ improvvisati, che si ritrovano sul palco senza aver studiato e che si limitano a leggere il gobbo.

Le ipotesi del web e i “precedenti”

La tempistica di queste dichiarazioni è, per così dire, perlomeno sospetta, e se ne sono accorti diversi utenti online. Appena una decina di giorni fa si è concluso il Festival di Sanremo 2023, dove come è noto sono state accolte anche quest’occasione una serie di co-conduttrici che hanno regalato al pubblico i loro tanto discussi monologhi. Ovviamente, com’è normale che sia, non si è trattato di pezzi imparati a memoria, ma gran parte delle loro “performance” sul palco si sono svolte proprio grazie all’aiuto del gobbo, presente anche al momento dell’annuncio dei Big.

Potrebbe dunque essere che Antonella Clerici avesse voluto riferirsi in qualche modo a una fra Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu o Chiara Francini? “Ogni riferimento a eventi sanremesi è puramente casuale“ ha scritto l’utente Alessia Daniele su Twitter, cercando di indovinare a chi fosse dedicata quell’uscita.

Ogni riferimento a eventi sanremesi è puramente casuale. https://t.co/QR8FgmI3Rl — Alessia (@alessiadaniele8) February 23, 2023

Di gobbo a Sanremo, tra l’altro, si è parlato anche per quanto riguarda Eros Ramazzotti, che nel backstage dell’Ariston si era sfogato con i tecnici per non aver avuto accesso al prezioso strumento per ricordare il testo della sua stessa canzone. In questo caso però viene difficile pensare che la Clerici si riferisse a Ramazzotti, essendo lui cantante e non presentatore.