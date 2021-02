È Sempre Mezzogiorno, Clerici: triste confessione di Gerry Scotti

Con la puntata in onda venerdì 19 febbraio 2021 È Sempre Mezzogiorno ha festeggiato le sue prime cento puntate. Antonella Clerici, per l’occasione speciale, ha ospitato Gerry Scotti in collegamento. Il conduttore di Canale 5 è difficile vederlo sulle reti Rai e ha fatto un certo effetto, come sostenuto dalla padrona di casa del cooking show del primo canale della Tv di Stato.

Il conduttore, attualmente in onda con il quiz preserale Caduta Libera e che vedremo prossimamente a Striscia la Notizia con Michelle Hunziker e Francesca Manzini, ha ricordato il periodo in cui ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. Era risultato positivo alla fine di ottobre scorso pochi giorni dopo avere appreso di essere positivo.

Il popolare presentatore aveva comunicato sui social la positività al tampone e questo ha comportato anche la sospensione in presenza delle registrazioni di Tu Si Que Vales. Scotti ha fatto una triste confessione alla collega, dichiarando:

“L’esperienza Covid è stata particolarmente faticosa. Io l’ho fatta tosta, sono arrivato a un metro dalla terapia intensiva”

Zio Gerry si è detto fortunato perché il virus non gli ha lasciato strascichi particolari: “C’è gente, invece, che fa fatica a ritornare alla vita di tutti i giorni”. In quel periodo si sentiva anche con Carlo Conti. Il conduttore di Affari Tuoi – Viva gli Sposi, a novembre 2020, era stato colpito dal Covid e ha fatto qualche giorno di ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Le sue condizioni di salute considerate buone, non erano state giudicate più compatibili con l’isolamento a casa.

Scotti ha scherzato con la Clerici dicendo di essersi inimicato diversi colleghi e giornalisti che gli hanno richiesto dei collegamenti Skype, ma ha sempre rifiutato poiché non capace di farli. In questo senso, dunque, la Signora del mezzogiorno di Rai 1 dovrà ritenersi davvero fortunata.

Gerry Scotti da Antonella Clerici: la sua nuova vita da nonno

Da poco è diventato nonno di Virginia, nata dal matrimonio tra il figlio Edoardo e la moglie Ginevra Paola. Sul web circola una foto insieme alla nipotina, mentre spinge il passeggino portandola tra le strade di un parco milanese. Non ha mai nascosto la sua felicità della sua nuova vita.

Il nome della bambina è stato una vera e propria sorpresa e un regalo che gli hanno fatto il figlio e Ginevra. Il presentatore, infatti, si chiama Virginio e il nome è stato declinato al femminile che, secondo lui, è molto più bello e gradevole.