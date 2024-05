È sempre mezzogiorno: Clerici e la gaffe sul “baccalà m*gnotta”

Gaffe a È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici è tornata nel suo programma di Rai 1 dopo un weekend a Lisbona, dove ha festeggiato il compleanno del suo compagno, Vittorio Garrone, che ha compiuto 56 anni lo scorso 26 aprile. A tal proposito, la conduttrice ha voluto parlare della bellezza del Portogallo, consigliando ai telespettatori di visitare quest’incredibile Paese. Ovviamente, durante il suo viaggio, ha avuto modo anche di provare il cibo portoghese. La Clerici ha apprezzato così tanto la cucina locale che ha chiesto ad uno degli chef protagonisti del suo talk di provare una ricetta particolare.

Antonella si è rivolta al cuoco Daniele Persegani, che nel 2004 ha vissuto per circa due mesi proprio a Lisbona. “Io ho mangiato baccalà in tutti modi e ce ne è uno che vorrei rifacessimo. Non so bene come si dica… il baccalà della m*gnotta”, ha detto la Clerici non riuscendo a nascondere il sorriso. Al che, il pubblico in studio e Persegani sono scoppiati a ridere. “Perché te lo devo fare proprio io?”, ha commentato il cuoco tra le risate. “A me ha fatto molto ridere questo nome”, ha poi spiegato la Clerici, che non vedeva l’ora di parlare di questa sua esperienza culinaria nella trasmissione.

Com’è noto, il baccalà è il piatto nazionale portoghese. Tra i più famosi, ci sono il bacalhau com natas (baccalà con nata) e proprio il bacalhau á minhota (baccalà alla m*gnotta). Il nome è dovuto al fatto che è nato nella regione del Minho, che si trova all’estremo nord del Portogallo. Si tratta di una ricetta succulenta a base di baccalà, fritto con patate e cipolle. Insomma, un piatto delizioso che ha catturato l’attenzione della Clerici sia per il suo squisito sapore che per il suo nome curioso.

Il video del buffo momento ha subito fatto il giro del web, divertendo moltissimi utenti. Antonella Clerici non è nuova a momenti televisivi virali simili, anche grazie ai quali è riuscita a conquistare la simpatia e l’affetto del pubblico.

Antonella vuole proporre a #ÈSempreMezzogiorno una ricetta che ha assaggiato in Portogallo: il baccalà della mignotta. https://t.co/5ooVdViqaY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 1, 2024

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la loro storia

Vittorio Garrone è un noto imprenditore, vicepresidente ERG Spa, un gruppo industriale che opera nel settore energetico. Vittorio e Antonella Clerici si sono conosciuti tramite una persona vicina entrambi, ovvero la dietologa. Da lì, è stato subito colpo di fulmine e i due non si sono più separati. La conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia, nella loro casa nel bosco insieme ai loro amati animali, Maelle e i tre figli di Garrone avuti da una precedente relazione.