Clerici invita Ligabue a È sempre mezzogiorno: “Io gli credo”

Il sugo-gate è stato finalmente risolto. Nell’intervista a Belve andata in onda ieri, martedì 23 aprile, Antonella Clerici non si è risparmiata: dalla faida con Barbara d’Urso, ai rapporti con i suoi ex fidanzati fino alla rivelazione del nome dietro al famoso sugo-gate. Da anni, circola l’indiscrezione secondo la quale un cantante si sarebbe rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo 2010 condotto dalla Clerici, dicendo che quest’ultima “sapeva di sugo”. Ospite da Francesca Fagnani, Antonella ha svelato che il cantante in questione era Ligabue.

Al che, il cantautore ha immediatamente replicato, negando le accuse. Prima, ha pubblicato un tweet in cui chiariva di non aver mai detto una cosa del genere, menzionando direttamente la Clerici. Durante la notte, ha poi pubblicato un video spiegando che il suo rifiuto di partecipare a Sanremo in passato non era legato alla conduttrice, ma al suo disagio con l’ambiente del Festival. Ebbene, poco fa, nel suo programma È sempre mezzogiorno, Antonella ha replicato al cantante.

La Clerici è entrata in studio accompagnata proprio dalle note di una canzone di Ligabue. Successivamente, ha aperto la puntata di mercoledì, 23 aprile, parlando subito del sugo-gate e del cantautore dell’Emilia Romagna. La conduttrice ha dichiarato di credere alle parole del rocker, invitandolo a venire come ospite a È sempre mezzogiorno per porre fine una volta per tutte alla questione. Non avendo sicurezze su quanto le è stato riferito, Antonella ha voluto dare fiducia a Ligabue, con una piccola riserva:

Io gli credo naturalmente, anche perché di certezze non ne ho. Forse la verità non si saprà mai, chissà chi era o boh… Però avrei una propostina caro Liga. Facciamo una cosa, tu vieni col lambrusco e io ti metto su il sugo. Quindi ti aspettiamo a mezzogiorno quando tu vuoi. E finisce qui. Cioè, finisce quanto poi tu vieni eh, mi raccomando.

Dunque, Antonella Clerici non solo ha invitato Ligabue nella sua trasmissione, ma gli ha anche proposto di fare insieme il famoso sugo. Non resta che attendere per sapere la replica del cantautore. Certo è che, se decidesse di accettare, sarebbe senza dubbio un momento epico per la televisione italiana.