Antonella Clerici accusa Ligabue, lui allibito: la sua risposta

A Belve Antonella Clerici, nella puntata del 23 aprile, ha finalmente rivelato chi fu il cantante che, nella sua edizione, non volle partecipare a Sanremo. Da anni circola questa diceria: molti artisti decisero di non gareggiare perché non apprezzavano la conduttrice. In particolare, uno disse che la Clerici “sapeva di sugo“. A Belve lei ha rivelato che si tratta di Luciano Ligabue.

Nessuno avrebbe mai pensato a lui, i nomi dei sospettati erano altri e anche Francesca Fagnani è rimasta atterrita alla notizia. Poco dopo è arrivata la risposta del cantante. Prima con un tweet che però è sembrato anche abbastanza scontato.

Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. — Luciano Ligabue (@ligabue) April 23, 2024

Ma, forse proprio perché il tweet è sembrato poco convincente, più tardi, nella notte, ha postato un video dove ha chiarito nuovamente di non aver mai pensato e detto una cosa del genere. Il cantante ha rivelato di non aver accettato l’invito perché Sanremo non gli piace e gli mette tensione, ma che non c’entrava nulla la conduttrice. Ha aggiunto che, infatti, non ha partecipato solo a quell’edizione ma ha rifiutato anche altri inviti negli anni precedenti e successivi.

La Clerici, durante l’intervista, ha specificato che qualora questa cosa che le è stata riferita fosse falsa, è pronta a chiedere scusa. Ligabue ha accettato le sue scuse ma si è dispiaciuto del fatto che lei abbia creduto a ciò e che in tutti questi anni non gli abbia mai chiesto un confronto.

non ligabue che è tutto tranne che una persona social che si mette all'una e mezza di notte a fare una storia per chiarire il sugo gate della clerici 😭#belve pic.twitter.com/5b35DeyGL4 — Roberta || -3🏆 (@roberta5995) April 23, 2024

I retroscena rivelati da Antonella

A Belve la conduttrice ha raccontato retroscena della sua vita di cui nessuno ne era a conoscenza. Tra queste ha rivelato che molti cantanti non hanno voluto partecipare a Sanremo proprio perché si pensava che lei non ne avesse le capacità. Però è stata felice che la stampa, alla fine del festival, ha ammesso di essersi sbagliata perché portò a casa il risultato.

La conduttrice ha espresso anche chiaramente il suo pensiero sulla Rai. Si trova bene in azienda ma, secondo lei, spesso c’è poca riconoscenza. Con la parte dirigenziale il rapporto è inesistente e le piacerebbe che i vertici entrassero più a contatto con chi lavora alle trasmissioni tutti i giorni. Poi ha citato il caso de La Prova del Cuoco e di come, con grande difficoltà, riottenne il suo posto, dopo la gravidanza. La dirigenza aveva deciso di tenere Elisa Isoardi, ma non aveva fatto i conti con il pubblico che invece era rimasto fedele ad Antonella.

Un altro aneddoto inaspettato raccontato riguarda un episodio particolare. La conduttrice ha rivelato che una volta è “finita alle mani” con una collega che aveva messo in giro una voce falsa sul suo conto. E adesso sui social si indaga per capire chi è questa donna. Un mistero che si spera si risolva in fretta, senza dover aspettare altri 15 anni.