Belve, Antonella Clerici: “Ecco chi disse che sapevo troppo di sugo”

Antonella Clerici è stata ospite della puntata di Belve andata in onda questa sera, martedì 23 aprile. Un’intervista molto ricca, nel corso della quale la nota conduttrice Rai, attualmente al timone di “È sempre mezzogiorno”, ha auto anche la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice del talk show di Rai Due, Francesca Fagnani, ha infatti approfittato della situazione per porle la fatidica domanda su chi fosse il famoso cantante che, anni fa, rifiutò la partecipazione al Festival di Sanremo perché, a suo dire, la Clerici sapeva “troppo di sugo”. Per la prima volta la conduttrice non ha avuto problemi a rispondere e ha quindi svelato l’arcano.

Antonella Clerici e il pregiudizio “al sugo” di Sanremo

Come anticipato, il tema più caldo dell’intervista è stato sicuramente il famoso sugo-gate. La Fagnani ha rievocato il famosissimo caso che portò molti cantanti a rifiutare la partecipazione al Festival di Sanremo condotto dalla Clerici nel lontano 2010, per una frase pronunciata all’epoca da un cantante: “La Clerici sa troppo di sugo”.

Una dichiarazione che fece a dir poco scalpore e la cui paternità, fino a oggi, era rimasta un vero mistero. Stasera infatti, la conduttrice ha finalmente voluto svelare l’arcano e con grande sorpresa di tutti, ha fatto il nome del misterioso cantante: “Luciano Ligabue”.

La Clerici ha poi precisato di non essere del tutto certa dell’identità del cantante, in quanto quella frase le fu solamente riferita: “Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse“, ha quindi aggiunto.

La conduttrice ha poi affermato di essere rimasta molto delusa da quella frase, soprattutto perchè aveva fatto di tutto pur di avere Ligabue al suo Festival di Sanremo: “Mi immaginavo l’ultima puntata io e lui che andavamo via in Harley-Davidson. […] Mi piaceva l’idea ed era un cantante che io amavo moltissimo“.

L’addio forzato a “La prova del cuoco”

Come in molti ricorderanno, Antonella Clerici dovette lasciare la conduzione del celebre programma di cucina nel 2009, quando era incinta di sua figlia Maelle. Un allontanamento dal piccolo schermo che inizialmente avrebbe dovuto essere temporaneo e che era stato annunciato come una decisione presa dalla stessa conduttrice che, ormai vicina al parto, aveva necessità di riposare e prendersi cura di se e della sua bambina.

In realtà, stando a quanto affermato dalla conduttrice questa sera, le cose stanno diversamente e quell’allontanamento, tramutatosi poi in un addio, fu voluto proprio dalla Rai: “Ero stata mandata via perché incinta“, sono state le esatte parole della Clerici.

“Dopo il parto mi aspettavo che dicessero “Ok adesso hai avuto la bambina, riprendi il tuo posto“. E invece non è stato così, ma non avevano fatto i conti con il pubblico“. In effetti, come ricordato dalla conduttrice, il pubblico della trasmissione si era in qualche modo ribellato al cambio di conduzione e, di conseguenza, gli ascolti si erano ridotti parecchio.

Come in molti ricorderanno, a sostituire Antonella era stata Elisa Isoardi. L’allora giovane conduttrice era infatti stata presa di mira per questo motivo: “Lei non c’entrava niente poveretta. Lei o un altra sarebbe stato uguale“, ha affermato la Clerici, aggiungendo che lei al posto della Isoardi avrebbe fatto la stessa cosa. “Ha approfittato della situazione e ha fatto benissimo“.

In Rai pochi riconoscimenti

Infine, nel corso della chiacchierata, Antonella Clerici ha avuto la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche per quanto riguarda i suoi rapporti attuali e passati con la Rai. Stando alle parole della nota conduttrice infatti, pare che la rete televisiva per la quale lavora sia avara di riconoscimenti nei suoi confronti. Una cosa che alla Clerici proprio non va giù: “La Rai è più un’azienda che ti dà tanto a livello umano ma a livello dirigenziale è diverso. Non c’è questo affetto nei nostri confronti.”

“Qualche volta sarebbe stato giusto che dicessero “Cavolo, sei stata fantastica!” ma non è così questa azienda”, ha poi continuato la conduttrice, aggiungendo anche di aver patito in qualche occasione questo atteggiamento.