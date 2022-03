È sempre mezzogiorno, Blanco sorprende la Clerici: il gesto e la reazione

Una grande, grandissima e gradita sorpresa questa mattina ha lasciato senza parole Antonella Clerici nello studio di È sempre mezzogiorno. La conduttrice ha infatti ritrovato scritto sulla lavagnetta in trasmissione un messaggio del cantante bresciano Blanco, passato per gli studi Rai di via Mecenate proprio nelle scorse ore.

Blanco (vero nome: Riccardo Fabbriconi) lo conosciamo ormai piuttosto bene e si è sempre distinto per la sua vena comica e un discreto mix di genio e follia. Ieri pomeriggio, mentre si trovava negli studi di Rai Uno, il cantante non ha evidentemente resistito di fronte ad un’occasione più unica che rara. Quando si è trovato davanti la lavagnetta della trasmissione, l’artista ha dunque preso in mano un gessetto e scritto un messaggio alla conduttrice.

“Ti amo Antonella Clerici. Blanco” ha scritto l’artista, accompagnando il suo messaggio di stima e apprezzamento con un bel cuoricino. A fare notare questa gradita sorpresa alla conduttrice è stato la sua spalla, lo chef Lorenzo Biagiarelli. “Anche se non si vede bene, guarda un po’ cosa c’è sulla lavagna!” ha segnalato il cuoco, l’unico che fino a quel momento era a conoscenza del gesto di Blanco.

Ma che ci faceva Blanco in zona? Il motivo è stato presto spiegato dalla stessa Clerici. Ieri pomeriggio Blanco e Mahmood si trovavano in Rai per registrare alcuni contenuti per Eurovision. I due artisti sono infatti i rappresentanti dell’Italia alla manifestazione internazionale, in programma dal 10 al 14 maggio prossimi a Torino. Blanco e Mahmood parteciperanno a ESC in quanto vincitori del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi e come spesso accade in questo caso sono stati coinvolti nella realizzazione di alcune clip promo che vedremo presto in onda.

Antonella Clerici e il suo “fan” Blanco, in ogni caso, purtroppo non si sono incrociati. La conduttrice ieri pomeriggio era assente e si è quindi persa quest’occasione di incontro (“Peccato!”, ha dichiarato). La Clerici e Biagiarelli, tra l’altro, hanno scherzato sul fatto che Blanco avrebbe anche potuto rubare qualcosa dal frigorifero. Tutto a posto, in realtà, contrariamente all’ingordo Cattelan che l’ultima volta che era passato “aveva svuotato il frigo”.