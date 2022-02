È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sbotta in diretta: troppa pubblicità

Antonella Clerici non è riuscita a trattenersi. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, programma culinario in onda ogni mattina su Rai1, si è lasciata andare ad uno sfogo in diretta che non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto andare su tutte le furie “Antonellina” e perché le sue parole potrebbero avere ripercussioni sul suo futuro in Rai.

Antonella Clerici e gli spot a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici, si sa, è una conduttrice spontanea che ha saputo costruire, negli anni, un rapporto con il pubblico basato sulla trasparenza e sulla sincerità. Dal 2020 la 58enne è al timone di È sempre mezzogiorno, programma di successo grazie al quale ha aperto una nuova fase della sua carriera dopo essere stata fatta fuori dalla Rai. Durante la puntata di oggi, 15 febbraio 2022, la presentatrice di Legnano ha pensato bene di spendere qualche parola a proposito di qualcosa che non le sta bene. La Clerici, subito dopo un’interruzione pubblicitaria, ha accolto i telespettatori con una sarcastica frase lapidaria: “Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione”.

A quanto pare per la 58enne gli stacchi pubblicitari che vengono trasmessi durante il suo programma sono troppi, o forse troppo lunghi. Si tratta, in ogni caso, di qualcosa di insolito. È molto raro infatti vedere un presentatore che si lamenta della pubblicità a telecamere accese, in contatto diretto con i telespettatori. Effettivamente la conduttrice, dopo qualche istante, si è forse resa conto di avere esagerato, ammettendo di non riuscire a stare zitta di fronte a ciò che considera sbagliato. “E poi si vede”, ha concluso cripticamente la Clerici, continuando la conduzione come se nulla fosse successo.

Antonella Clerici contro gli stacchi pubblicitari: come reagirà la Rai?

La conduttrice non ha comunque detto nulla dopo che il successivo blocco pubblicitario è andato in onda. Effettivamente, come riporta TV Blog, dall’inizio del 2022 sono entrate in vigore delle modifiche delle norme che regolano i passaggi pubblicitari in televisione. Questi cambiamenti hanno toccato tante trasmissioni tra cui È sempre mezzogiorno. Il programma della Clerici adesso subisce frequenti interruzioni pubblicitarie lunghe un minuto.

Con molta probabilità le parole pronunciate da “Antonellina” non saranno piaciute ai dirigenti Rai. Non è da escludere che la Clerici sia indotta a scusarsi per quanto detto nelle prossime puntate dello show.