È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici in lutto: “Ci ha lasciati” (Video)

La conduttrice ha dedicato la puntata di giovedì 18 febbraio ad Andrea Lo Vecchio morto per Covid-19. L’omaggio in diretta

La puntata di oggi, giovedì 18 febbraio, di È Sempre Mezzogiorno è stata dedicata a Andrea Lo Vecchio. Il cantautore, compositore e paroliere è stato un amico del volto del mezzogiorno del primo canale della Tv di Stato. L’uomo si è spento a Roma a settantotto anni. Autore televisivo, è entrato nella storia della musica italiana come autore di successi come Luci a San Siro di Roberto Vecchioni, E Poi… di Mina, Rumore di Raffaella Carrà e molti altri. Ottenne un buon successo come autore di Gigliola Cinquetti, Michele e Lucia Rizzi, Lara Saint Paul e Santina Rocchetti. Proprio sulle note del celebre brano della Raffa Nazionale che Antonella Clerici ha aperto il penultimo appuntamento settimanale della sua trasmissione:

“Volevo salutare un amico che ci ha lasciati, ha lavorato con me a Sanremo 2010, Andrea Lo Vecchio, un bacione. Volevo ricordarlo così, è un uomo di spettacolo”

Nonostante il dolore e il lutto, Antonella Clerici ha voluto comunque regalare intrattenimento ai suoi affezionati telespettatori, anticipando una puntata ricca di ricette ma anche di numerosi consigli e amici. Molto conosciuta è la produzione di Andrea Lo Vecchio morto per le sigle dei cartoni animati, tra cui si ricordano Gudam, Bia-La Sfida della Magia e Ma Tarzan lo La. L’uomo è morto stroncato dal Coronavirus, come accaduto nell’ultimo anno a migliaia di italiani e anche a molti volti del mondo dello spettacolo e della musica.

Antonella Clerici, ascolti di È Sempre Mezzogiorno e le recenti dichiarazioni

Antonella Clerici continua a godersi la soddisfazione per essere tornata nella fascia del mezzogiorno di Rai 1. Per festeggiare il Carnevale, nella puntata di martedì grasso, si è presentata in diretta travestita con un abito ispirato a Rosaura, maschera di origine veneziana, ondeggiando con il suo abito per lo studio e i capelli raccolti.

Tra un menù a tema e ricette dedicate, la puntata ha riscosso un buon livello di gradimento da parte del pubblico regalando alla conduttrice il 14,09% di share. Mercoledì 17 febbraio, invece, gli ascolti sono calati al 13,33%. Di recente la presentatrice ha diviso l’opinione pubblica con delle rivelazioni.

In una intervista ha detto la sua sulla deriva di una parte della tv, spiegando di non apprezzare che venga dato spazio a certi personaggicome Angela da Mondello definendola assurda.