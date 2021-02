Angela da Mondello risponde alla Clerici: “Non ho fatto nulla di male”

Angela Chianello, detta da Mondello, non ha particolarmente gradito l’attacco di Antonella Clerici. L’ex presentatrice de La Prova del Cuoco ha criticato la presenza della vulcanica siciliana nel salotto di Barbara d’Urso. Un attacco che Angela non ha apprezzato, tanto da replicare – piuttosto delusa – sui social network. Su Instagram la donna ha ribadito di non aver mai fatto nulla di male e che forse non è il caso di giudicare senza conoscere.

Angela da Mondello si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro Antonella Clerici, non nascondendo gli occhi lucidi:

“Volevo ringraziare la signora Antonella Clerici di aver fatto il mio nome. Il mio non è un attacco, la rispetto come conduttrice televisiva ma non la conosco come persona. E anche lei non conosce me come persona: perché insinuare determinate cose? Dovete conoscere veramente chi è Angela. Angela è una persona forte, che affronterà tutto e tutti”

La Chianello ha poi aggiunto:

“Io non ho fatto nulla di male. Non ho mai criticato nessuno e mai lo farò”

Antonella Clerici replicherà alle parole di Angela da Mondello? Il volto Rai ha detto la sua sulla siciliana nel corso di una diretta social con Il Fatto Quotidiano. La 57enne ha criticato le persone che fanno di tutto per avere qualche minuto di visibilità in televisione.

A detta della Clerici il piccolo schermo ha bisogno di persone preparate dal punto di vista dello spettacolo e della cultura. Antonellina ha pure bocciato i concorrenti dei reality show, che fanno poi serate sul nulla. Diretto l’attacco ad Angela da Mondello e alla tv di Barbara d’Urso:

“Oggi uno fa una sparata su Twitter e diventa personaggio per un giorno, lo intervistano. Mi ricordo quella roba lì del “Coviddi”. Una roba assurda. Tu puoi dare spazio a una roba del genere? Non puoi. Tu educhi i nostri giovani a fare quella roba lì per diventare famosi e avere più follower. Non esiste al mondo. Bisogna recuperare in tutti i lavori la competenza”

Antonella Clerici ha poi fatto sapere:

“Ci sono delle persone che vedo sui giornali e in tv che non so neanche chi siano. Mi chiedo: ‘Ma chi sono? Perché stanno lì?’ Non hanno niente da dire. Se c’è il nulla cosmico, ovvio che poi nascono problematiche sul nulla. Un tipo di televisione che non giudico. Alcune situazioni possono anche essere divertenti, ma quando sono diseducative si va alla deriva. Non mi piace. Questo tipo di televisione non riesco a farla”

Cosa fa oggi Angela da Mondello

Grazie al clamore mediatico della scorsa estate Angela Chianello si è affidata a Lele Mora, pronta a cambiare vita dopo la grande popolarità raggiunta grazie ad un’intervista a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. A detta di Angela, però, Lele l’avrebbe solo ingannata e usata e non avrebbe fatto nulla di concreto per la sua carriera.

Dal canto suo Lele Mora si è difeso, sottolineando che nessuno vuole la Chianello in tv e che è dunque difficile trovare lavori adatti al personaggio. L’ex agente dei Vip ha poi invitato Angela a ringraziarlo per la popolarità raggiunta grazie a lui. Parole che hanno infastidito parecchio la donna, stanca di certi attacchi.

Sulla vicenda ha voluto dire la sua anche Daniele Pompili: l’ex di Floriana Secondi è diventato molto amico di Angela in questi mesi e ci ha tenuto a difendere a spada tratta la Chianello. Secondo il modello e personal trainer Angela è stata davvero presa in giro da Lele Mora, che si sarebbe approfittato della sua ingenuità ed inesperienza.