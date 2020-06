E poi c’è Cattelan chiude? Alessandro preoccupa i fan: parole d’addio

Alessandro Cattelan pronto a dire addio al suo EPCC? Il messaggio prima dell’ultima puntata preoccupa i fan

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di E poi c’è Cattelan, ma non è chiaro se sarà solo l’ultima di questa stagione oppure l’ultima di sempre. Alessandro Cattelan ha pubblicato un post su Instagram per dare appuntamento ai fan a stasera, ma nel farlo ha usato parole che suonano come un addio. Nel post ci sono anche foto di diversi momenti degli anni passati insieme a tutto lo staff del programma in onda su Sky. E proprio per questo motivo in tanti hanno commentato chiedendo delucidazioni al conduttore, sperando che stasera sarà solo l’ultima per quest’anno e non che E poi c’è Cattelan chiuderà per sempre. Il messaggio si apre con una citazione: “The last dance”, che si rifa al titolo del documentario sulla storia dei Chicago Bulls di Michael Jordan. L’ultimo ballo, insomma, e già questo lascia pensare a un addio.

E poi c’è Cattelan chiude per sempre? Stasera ultima puntata, il messaggio del conduttore su Instagram

Cattelan ha proseguito parlando degli ultimi anni del suo late show in onda su Sky Uno. Ha elogiato il gruppo che per sette anni ha tenuto compagnia al pubblico a casa, un vero intrattenimento con interviste, giochi e momenti divertenti ma tanti altri anche profondi. Alessandro ha ricordato che stasera ci sarà l’ultima puntata e ha scritto che hanno raggiunto obiettivi che mai avrebbero pensato di raggiungere quando hanno cominciato. Hanno rivitalizzato la seconda serata, ha detto, ma non solo: “Siamo diventati un brand e un termine di paragone, abbiamo fatto il possibile per farvi sorridere”. E poi le parole che più di tutte hanno fatto pensare che E poi c’è Cattelan potrebbe chiudere: “Questa sera guardando l’ultima puntata, alzate un bicchiere e brindiamo insieme alla nostra”. Infine, un hashtag: “EPCC is forever”.

EPCC, le parole di Alessandro Cattelan sono solo un tranello? Il dubbio

Le parole di Cattelan sembrano un addio, o quantomeno nascondono la voglia di prendersi una pausa. Tuttavia, potrebbe non essere affatto così. Non ci stupiremmo infatti se stasera su Sky Uno il conduttore annuncerà il ritorno nella prossima stagione televisiva. Il messaggio su Instagram potrebbe essere solo un tranello, insomma. D’altronde Cattelan si divertirebbe anche molto a fare un gioco simile. Bisogna aspettarsi di tutto, ecco. Noi comunque speriamo che sia un arrivederci e non un addio a E poi c’è Cattelan, dove non mancano forti emozioni come quelle di Luca Argentero una settimana fa.