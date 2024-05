D’Urso e quell’uscita all’acido di Matano. Rivelazione di Bernardini

L’era di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso è finita ormai da parecchio. Nonostante questo però, è impossibile dimenticare che il programma, grazie alla sua ex conduttrice, ha vissuto un periodo d’oro sul versante ascolti. Il successo era indubbio e, forse per questo, ancora oggi se ne parla. Intervistato da FQ Magazine in occasione del suo addio a Tv Talk, Massimo Bernardini ha raccontato un aneddoto interessante che vede protagonista proprio “Barbarella“, insieme al suo diretto competitor di allora: Alberto Matano.

Mentre non siamo ancora a conoscenza dei progetti futuri che vedranno coinvolta la D’Urso dopo la sua “cacciata” da Mediaset, si torna ancora sul suo Pomeriggio Cinque. Durante i 15 anni che l’hanno vista al timone, il programma ha vissuto alti e bassi, ma comunque ha portato Barbara ad entrare “nel cuore” degli italiani. Il programma di Canale 5 infatti, vinceva spesso la “battaglia” dello Share contro Rai Uno.

Proprio di questo ha parlato Massimo Bernardini, ormai ex conduttore di Tv Talk, intervistato da FQ Magazine. Quando gli è stato chiesto di raccontare un aneddoto sul suo programma, il giornalista ha rivelato un fatto scottante sullo “scontro” D’Urso-Matano.

L’aneddoto e il commento di Matano contro D’urso

Nello specifico, Bernardini ha spiegato che in una delle ospitate di Barbara a Tv Talk, il parterre di invitati del programma aveva elogiato la presentatrice per gli ascolti record di Pomeriggio Cinque che la portavano a vincere la sfida dell’Auditel.

Proprio a seguito di quest’episodio, continua il giornalista, la produzione della trasmissione è stata contattata da Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta chiamò con l’obiettivo di lamentarsi. Riteneva infatti sbagliato che, in un programma di Rai Tre, si sottolineasse il successo di un prodotto della concorrenza. Il fatto sarebbe accaduto nel 2022. Le parole di Bernardini:

C’è chi, dentro la Rai, si è lamentato senza ragione. Due anni fa, per esempio, venne da noi Barbara D’Urso e parlammo dei suoi ascolti a Pomeriggio Cinque come facciamo sempre a TvTalk. Il competitor Rai si lamentò molto che fatto che non avessimo sottolineato la sua vittoria all’Auditel, ‘dovete dire che vinciamo noi, che siamo bravi noi‘.

Con queste parole – riportate da Bernardini – Matano avrebbe praticamente chiesto di comunicare dati falsi al pubblico di Tv Talk. Peccato che, spiega sempre il conduttore di Rai Tre, “il compito di TvTalk è provare ad analizzare la televisione non fare da bandiera della Rai“.

Massimo Bernardini ha poi concluso la questione spiegando che comunque ritiene Alberto Matano un professionist, pur avendo trovato di cattivo gusto quest’episodio. Effettivamente, il commento del conduttore de La Vita in Diretta non è stato carino e, soprattutto, potrebbe rivelare una mancanza di professionalità che ci sembra che non contraddistingua un giornalista come Matano.