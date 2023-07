d’Urso e l’addio a Mediaset, Patrizia Rossetti tuona: “Non c’è garbo”

Patrizia Rossetti dice la sua sul caso legato all’addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Come si poteva immaginare, la question sta ancora facendo discutere. Barbarella è stata un volto protagonista delle reti Mediaset e il pubblico a lei affezionato, dopo tanti anni, si ritrova per la prima volta a fare a meno di lei nel pomeriggio di Canale 5.

La stessa Barbara si è esposta sull’addio a Mediaset e ora a parlare ci pensa Patrizia Rossetti. Durante una diretta sui social network con Elenoire Ferruzzi ha ricevuto, tra le tante domande, quella sulla d’Urso. Molti utenti erano curiosi di scoprire il pensiero delle due ex gieffine sul caso. A parlare ci ha pensato la Rossetti. Ecco le sue parole, secondo quanto ha riportato Biccy:

“Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo, però, c’è modo e modo di far uscire di scena una persona”

Sembra, dunque, che Patrizia Rossetti sia rimasta delusa per come Barbara d’Urso è stata messa da parte da Mediaset. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha fatto notare che lei ed Emanuela Folliero, come tante altre persone, avrebbero ricevuto lo stesso trattamento. “Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione”, ha tuonato.

La Rossetti non si è fermata qui e ha elogiato la d’Urso, facendo presente che non si può piacere a tutti. Nonostante questo, la professionalità di Barbara, secondo Patrizia, “non si discute”. Ci ha tenuto a precisare che la storica conduttrice ha “prodotto tantissimo” per le reti Mediaset.

“Da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra”

Elenoire Ferruzzi ha dimostrato di essere d’accordo con Patrizia e il suo pensiero. L’ex gieffina, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé con un particolare post su Instagram, ha ammesso che quello che è successo a lei stessa non le è piaciuto. Dopo di che, ha elogiato Barbara d’Urso ponendo l’attenzione sul lavoro svolto da lei negli anni.

“Si può dire di tutto, ma lei è una grande professionista instancabile”, ha concluso Eleonoire. Dunque, è abbastanza chiaro che le due ex gieffine non approvano per nulla il modo con cui Mediaset ha dato il suo addio a un volto storico come quello della d’Urso.