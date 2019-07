Duncan James, il nuovo fidanzato è lui? “Bello dentro e fuori”, fan in visibilio

Il nuovo fidanzato di Duncan James è Rodrigo?

Se siete dei fan di Duncan James o siete appassionati di gossip internazionale e non solo italiano saprete senz’altro che l’ex leader dei Blue ha fatto coming out un po’ di tempo fa e che dopo una fase in cui dichiarava di essere bisessuale si è poi dichiarato omosessuale a tutti gli effetti. Il cantante non si era mai sbilanciato molto sull’argomento e non aveva mai parlato tantissimo della sua vita sentimentale, almeno sino ad ora, visto che adesso invece pare aver presentato il suo nuovo fidanzato Rodrigo. Vi diamo questa notizia con tutti i punti interrogativi del caso perché non sappiamo se Duncan lo consideri soltanto un amico speciale o qualcosa di più: dal post Instagram che ha pubblicato un po’ di ore fa non si capisce, e quindi non vorremmo aver capito noi – assieme al resto della stampa – fischi per fiaschi.

Duncan James felicissimo: “Bella persona dentro e fuori”

Le parole usate da Duncan per parlare di Rodrigo a commento di una foto in cui i due sono in atteggiamenti tutt’altro che amicali sono state queste: “Cute pic alert! Such a beautiful person inside and out. Thank you for making me smile” ‘Attenzione, foto bella! Ma che bella persona dentro e fuori. Grazie per rendermi felice’. Un post molto chiaro se pensate soprattutto alla foto a cui è abbinato, e che ci mostra un Duncan soddisfatto della vita che sta conducendo e delle scelte fatte anni fa, quando decise di dichiarare al mondo il proprio orientamento sessuale.

Duncan James e Rodrigo nuova coppia? Su Instagram fan in visibilio

Non sappiamo se i Duncan e Rodrigo sono fidanzati ma se il secondo fosse davvero gay insieme farebbero davvero una bella coppia; i fan in effetti sono in visibilio su Instagram, e sono in tanti ad essersi complimentati con l’ex cantante dei Blue per la scelta. E non è neanche la prima notizia di questo genere che battiamo: sembra che luglio porti fortuna, visto che poco tempo fa si è sposato anche Tiziano Ferro in una cerimonia segretissima. Tanti auguri a Duncan James e Rodrigo e che questa ancora presunta storia d’amore cambi la vita ad entrambi e regali a tutti e due grandi soddisfazioni e infiniti sorrisi! Trovate il post su Instagram!